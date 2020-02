Diretta Irlanda Galles/ Streaming video DMAX: a Dublino per il 6 Nazioni 2020

Irlanda Galles, diretta dall’arbitro francese Romain Poite, si gioca oggi pomeriggio sabato 8 febbraio alle ore 15.15 italiane (le 14.15 locali) per aprire la seconda giornata del 6 Nazioni 2020 di rugby. L’appuntamento con Irlanda Galles sarà naturalmente all’Aviva Stadium di Dublino, casa ormai da diversi anni dell’Irlanda del rugby, che rappresenta l’intera isola e che oggi affronta il Galles in una partita che potrebbe già avere importanza capitale nell’economia dell’intero torneo. Infatti Irlanda e Galles sono entrambe reduci da vittorie nella prima giornata e chi dovesse cogliere un secondo successo si porrebbe in prima fila tra le possibili vincitrici, a maggior ragione se fosse il Galles che violerebbe il fattore campo. I Dragoni sono attesi al primo vero test dopo la facile vittoria contro l’Italia, mentre l’Irlanda non ha incantato contro la Scozia e oggi potrebbe servire qualcosa in più per battere i gallesi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IRLANDA GALLES (6 NAZIONI RUGBY)

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche la sfida Irlanda Galles in diretta tv sarà trasmessa in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 170 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l’emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @SeiNazioniRugby. CLICCA QUI PER LO STREAMING DMAX

DIRETTA IRLANDA GALLES: IL CONTESTO

Le attese sono dunque già molto alte attorno alla diretta di Irlanda Galles, d’altronde non a caso le due nazioni europee che più di tutte si identificano con il rugby – la Scozia non è agli stessi livelli, mentre in Inghilterra e Francia naturalmente ci sono molti sport ad alti livelli. Dal 2012 ad oggi d’altronde Irlanda e Galles hanno vinto per tre volte a testa il 6 Nazioni, negli ultimi due anni poi si sono spartiti i titoli con Grande Slam incorporato (nel 2018 l’Irlanda e l’anno scorso il Galles). Ecco perché, pur essendo solamente alla seconda giornata, chi vincerà oggi pomeriggio a Dublino si accrediterà già come principale favorita per la conquista del titolo, a maggior ragione dopo la caduta dell’Inghilterra in Francia. Il Galles ha cominciato molto bene contro l’Italia ma attende adesso test più probanti, l’Irlanda non ha convinto del tutto contro la Scozia e oggi dovrà fare del proprio meglio contro i Dragoni: le premesse per una grande partita ci sono tutte, speriamo che lo spettacolo sia all’altezza.



