Diretta Irlanda Galles/ Streaming video tv: ecco i campioni, Sei Nazioni 2022

DIRETTA IRLANDA GALLES: GRANDE SFIDA AL 6 NAZIONI!

Irlanda Galles, diretta dall’arbitro sudafricano Jaco Peyper, si gioca alle ore 15.15 italiane (le 14.15 locali) di oggi pomeriggio, sabato 5 febbraio 2022, come partita d’apertura della prima giornata del torneo Sei Nazioni 2022 di rugby presso l’Aviva Stadium di Dublino. L’onore tocca ai campioni in carica, ecco dunque che la diretta di Irlanda Galles offrirà subito una delicata trasferta ai Dragoni, che cominceranno in salita la loro strada verso l’obiettivo della difesa del titolo conquistato un anno fa appunto dal Galles.

Sulla strada del successo finale ci fu per il Galles una preziosa vittoria per 21-16 nella partita giocata contro l’Irlanda ma naturalmente a Cardiff, perché ogni anno si cambia campo nel Sei Nazioni di rugby. L’ultimo precedente a Dublino risale di conseguenza al 2020 e la vittoria andò ai Verdi padroni di casa per 24-14. Risultati sempre piuttosto incerti comunque, è difficile che una squadra prenda nettamente il sopravvento sull’altra in incontri di questo genere. C’è dunque grande curiosità su questo match inaugurale: che cosa succederà in Irlanda Galles?

DIRETTA IRLANDA GALLES STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA (6 NAZIONI RUGBY)

La diretta tv di Irlanda Galles sarà trasmessa sui canali di Sky Sport, che torna ad essere la casa del Sei Nazioni di rugby. L’appuntamento sarà dunque su Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky), oppure in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go, ma naturalmente tutto ciò sarà riservato agli abbonati. Informazioni utili sul torneo si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @SeiNazioniRugby.

DIRETTA IRLANDA GALLES: IL CONTESTO

La diretta di Irlanda Galles sarà dunque un eccellente inizio per il Sei Nazioni 2022 di rugby. Nella scorsa edizione il Galles trionfò con quattro vittorie e una sconfitta, l’Irlanda faceva però parte del terzetto che chiuse immediatamente alle spalle dei gallesi, con tre vittorie e due sconfitte. Se pensiamo che la partita di Cardiff terminò per 21-16 in favore dei Dragoni nonostante l’espulsione dell’irlandese Peter O’Mahony dopo soli 14 minuti di gioco, è facile capire come l’equilibrio sia davvero notevole.

Il Galles d’altronde l’anno scorso ebbe la meglio anche e soprattutto grazie alla capacità di vincere partite a lungo in bilico, come dimostrò ad esempio il 24-25 ottenuto in Scozia, dunque contro i Dragoni bisogna sempre aspettarsi grande battaglia. Per i Verdi – che nel rugby rappresentano l’intera Irlanda, senza distinzioni fra Eire ed Ulster – non mancarono comunque le soddisfazioni, su tutte il netto successo per 32-18 contro l’Inghilterra: insomma, sarà subito un esordio da non perdere!

