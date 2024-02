DIRETTA IRLANDA GALLES/ Video streaming tv: i record della sfida (Sei Nazioni 2024 rugby, 24 febbraio)

DIRETTA IRLANDA GALLES: I RECORD

Parlando della diretta di Irlanda Galles possiamo anche fare riferimento ad alcuni numeri che nella storia del Sei Nazioni contano parecchio: abbiamo già fatto riferimento al Grande Slam (vincere tutte le partite del torneo) ma trattandosi di un derby britannico bisogna anche citare la Tripla Corona, che viene assegnata alla nazionale che tra Galles, Inghilterra, Irlanda e Scozia riesca a battere tutte le altre, ovviamente nella stessa edizione del Sei Nazioni. È chiaro che realizzare il Grande Slam comporti in automatico anche il portare casa la Tripla Corona: missione compiuta dall’Irlanda lo scorso anno, per i verdi si è trattato solo del quarto Grande Slam ma anche della tredicesima Triple Crown nella sua storia.

Il Galles il Grande Slam lo aveva timbrato nel 2019, ma la Tripla Corona è arrivata due anni più tardi: i Dragoni avevano comunque vinto il Sei Nazioni, ma cedendo alla Francia. Dunque per il Galles abbiamo 12 occasioni in cui ha vinto il Sei Nazioni con cinque affermazioni in altrettante partite (solo l’Inghilterra ha fatto meglio con 13), mentre le Triple Corone dei Dragoni sono 22, anche in questo caso al primo posto troviamo la nazionale inglese con 26 di questi riconoscimenti). Vedremo allora se oggi l’Irlanda resterà in corsa per questo doppio onore, cosa che l’avvicinerebbe sensibilmente anche alla vittoria del Sei Nazioni 2024. (agg. di Claudio Franceschini)

IRLANDA GALLES STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Irlanda Galles sarà disponibile esclusivamente sui canali della televisione satellitare: per il Sei Nazioni 2024 le uniche partite trasmesse in chiaro sono quelle della nostra nazionale, di conseguenza quella in oggetto sarà riservata agli abbonati di Sky Sport che dovranno selezionare il canale di riferimento sul loro decoder. Naturalmente per tutti i clienti di questa emittente è disponibile anche l’opzione della diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà infatti installare e attivare l’applicazione Sky Go, utilizzando i dati del proprio abbonamento, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, alternativa valida anche per la piattaforma Now Tv.

I VERDI SONO FAVORITI!

Irlanda Galles, partita diretta dall’arbitro italiano Andrea Piardi, si gioca all’Aviva Stadium di Dublino alle ore 15:15 di sabato 24 febbraio: dopo la settimana di sosta torna il Sei Nazioni 2024, la competizione tradizionale di rugby che oggi mette a confronto due nazionali il cui avvio di torneo è stato opposto. L’Irlanda sta volando, confermando lo straordinario momento che un anno fa l’ha portata a vincere il Sei Nazioni con tanto di Grande Slam: brillante vittoria in Francia e poi netto 36-0 all’Italia, dando anche la sensazione di non aver pigiato troppo sull’acceleratore.

Il Galles invece è in crisi: i quarti raggiunti ai Mondiali sono stati una piacevole parentesi, le sconfitte subite da Inghilterra e Scozia in questo torneo ci dicono di una nazionale in difficoltà e che sta ancora provando a ricostruire. Sarà comunque interessante vedere quello che succederà nella diretta di Irlanda Galles, mentre aspettiamo che la partita del Sei Nazioni 2024 prenda il via possiamo fare qualche ulteriore approfondimento sui temi principali che le due nazionali in campo a Dublino faranno emergere.

DIRETTA IRLANDA GALLES: SITUAZIONE E CONTESTO

A guardarla così la diretta di Irlanda Galles sarebbe a senso unico: in questo momento è davvero evidente la differenza tra le due nazionali, e possiamo anche dire che sia un buon riassunto di come le cose nel mondo del rugby possa cambiare rapidamente. Solo nel 2021 il Galles vinceva il Sei Nazioni dominandolo, ma nelle ultime stagioni i Dragoni sono crollati nel loro rendimento: come detto hanno raggiunto i quarti della Coppa del Mondo ma sfruttando un girone meno ostico di altri, poi alla prova del nove sono stati eliminati e nel nuovo Sei Nazioni hanno iniziato con due sconfitte, rischiando addirittura un cucchiaio di legno che a questo punto dovranno evitare contro l’Italia.

L’Irlanda invece sta volando: un biennio perfetto fino a questo momento quello dei verdi, che corrono per il Grande Slam e in questo senso hanno già battuto l’avversaria sulla carta più accreditata, quella Francia che peraltro è stata sconfitta a Saint Denis e con un punteggio anche largo. Quella vittoria ci aveva dato l’esatta dimensione di un’Irlanda che poi ha inflitto un 36-0 all’Italia senza nemmeno innestare le marce alte; adesso si va per la terza vittoria in altrettante partite per mettere una seria ipoteca sulla vittoria del Sei Nazioni 2024, il secondo titolo consecutivo sarebbe la sublimazione di uno straordinario periodo per questa nazionale.











