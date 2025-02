DIRETTA IRLANDA INGHILTERRA: MATCH AFFASCINANTE A DUBLINO

Gli appassionati di rugby alle ore 17.45 italiane saranno tutti con l’attenzione rivolta alla diretta Irlanda Inghilterra, che si disputerà naturalmente all’Aviva Stadium di Dublino per completare la prima giornata del 6 Nazioni 2025 oggi, sabato 1 febbraio. Le sfide del mitico torneo sono tutte affascinanti, però forse c’è quel qualcosa in più che rende unica la diretta Irlanda Inghilterra, anche per motivi non strettamente sportivi – citiamo solo il fatto che l’Irlanda nel rugby è unita, per non farla troppo lunga.

L’anno scorso vinse l’Inghilterra per un solo punto, riprendendosi il Millennium Trophy dopo tre sconfitte consecutive, l’Irlanda vorrà prendersi la rivincita. Nonostante quel beffardo ko, l’Irlanda vinse comunque la scorsa edizione del 6 Nazioni, facendo il bis del 2023, quando ai Verdi riuscì il Grande Slam vincendo tutte le partite, quindi per l’Inghilterra sarà subito un esame durissimo. I bianchi non vincono il 6 Nazioni dal 2020 e d’altronde negli ultimi venti anni hanno trionfato solo in quattro edizioni, numero molto basso per loro. L’Irlanda in questo momento è in teoria più forte, ma naturalmente ciò andrà confermato sul campo nella diretta Irlanda Inghilterra…

IRLANDA INGHILTERRA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Irlanda Inghilterra in tv sarà un’esclusiva per gli abbonati su Sky Sport Uno, quindi ecco Sky Go e Now TV per quanto riguarda invece la diretta streaming video.

DIRETTA IRLANDA INGHILTERRA: VERDI FAVORITI, ECCO IL PERCHÉ

L’Irlanda è seconda nel ranking del rugby mondiale, unica europea sul podio tra Sudafrica e Nuova Zelanda, mentre l’Inghilterra è solamente settima, una delle posizioni peggiori di sempre per i bianchi, che tra le europee sono dietro anche a Francia e Scozia. Questo ci fa capire perché i padroni di casa sono favoriti nella diretta Irlanda Inghilterra, non solamente per una questione di fattore campo che potrà comunque avere la sua importanza. Nel mirino dei Verdi c’è la storia, perché non sono mai riusciti a vincere il torneo per tre edizioni consecutive: un successo contro gli inglesi sarebbe la prima pietra necessaria per costruire la leggenda.

Per l’Inghilterra invece un colpaccio a Dublino avrebbe il sapore della grande impresa dopo stagioni a dir poco modeste per gli standard inglesi: nel 2021, 2022 e 2023 addirittura per tre anni consecutivi l’Inghilterra è rimasta sotto il 50% con due vittorie e tre sconfitte, nell’edizione 2024 invece il bilancio è stato di 3-2 soprattutto grazie al successo proprio contro i Verdi, vissuto come base di partenza di una possibile rinascita, che va tuttavia confermata adesso, magari battendo i numeri 2 del mondo anche a casa loro nella diretta Irlanda Inghilterra…