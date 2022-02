Diretta Irlanda Italia/ Streaming video tv: missione impossibile (Sei Nazioni)

DIRETTA IRLANDA ITALIA: CI VUOLE UN MIRACOLO AL SEI NAZIONI!

Irlanda Italia, diretta dall’arbitro georgiano Nika Amashukeli, si gioca alle ore 16.00 italiane (le 15.00 locali) di oggi pomeriggio, domenica 27 febbraio 2022, come partita che chiuderà la terza giornata del torneo Sei Nazioni 2022 di rugby presso l’Aviva Stadium di Dublino. Parliamoci chiaro: la diretta di Irlanda Italia segnerà verosimilmente la terza sconfitta su tre per l’Italia, alla quale servirebbe un’impresa da leggenda per tornare da Dublino con un risultato positivo dopo le due pesanti sconfitte incassate contro Francia e Inghilterra.

Per l’Irlanda invece logicamente questa è una partita da vincere e anche conquistando il punto bonus aggiuntivo per chi segna almeno quattro mete. L’obiettivo dei Verdi (che rappresentano nel rugby l’intera isola d’Irlanda) è infatti la vittoria finale del Sei Nazioni 2022 e dopo una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate sarà naturalmente necessario vincere quella che per loro è la partita più facile sulla carta. Sperando comunque che gli Azzurri possano fare almeno una bella figura, che cosa succederà nella diretta Irlanda Italia?

DIRETTA IRLANDA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA (6 NAZIONI RUGBY)

La diretta tv di Irlanda Italia sarà trasmessa sui canali di Sky Sport, che torna ad essere la casa del Sei Nazioni di rugby. L’appuntamento sarà dunque su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (canali 201 e 204 della piattaforma Sky), oppure in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go, ma naturalmente tutto ciò sarà riservato agli abbonati. Informazioni utili sul torneo si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @SeiNazioniRugby.

DIRETTA IRLANDA ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Irlanda Italia ci costringe dunque a ripetere discorsi fatti già in numerose altre occasioni: il nostro rugby fatica tantissimo a decollare, anche se non mancano segnali incoraggianti come i risultati del Benetton, parlando di attività di club. Stanno anche arrivando dei giovani interessanti, ma il gap con le altre cinque squadre del Sei Nazioni è davvero troppo grande. Contro la Francia al debutto abbiamo fatto una partita a lungo buona, ma siamo nettamente calati alla distanza (37-10), mentre contro l’Inghilterra non abbiamo mai graffiato, perdendo 0-33 in casa nostra.

Discorso logicamente ben diverso per l’Irlanda, che oggi punta a rilanciare la propria candidatura per il successo finale nel Sei Nazioni 2022. I Verdi hanno iniziato il prestigioso torneo con una fantastica vittoria per 29-7 contro il Galles detentore, messaggio chiarissimo sulla forza e le possibilità dell’Irlanda, che si prese anche il bonus per le quattro mete segnate, mai banale in partite di quel livello. Nella seconda giornata è arrivata però la sconfitta per 30-24 in Francia, al termine di una prestazione comunque di livello e premiata almeno dal punto bonus per la sconfitta entro i sette punti. Tutto potrebbe servire nella classifica finale…



