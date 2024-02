DIRETTA IRLANDA ITALIA/ Video streaming Tv8: le parole di Paolo Garbisi (6 Nazioni rugby 2024, 11 febbraio)

DIRETTA IRLANDA ITALIA: PARLA GARBISI

Si avvicina la diretta di Irlanda Italia, torniamo allora a parlare del successo sfiorato dagli Azzurri contro l’Inghilterra, ma anche le prospettive verso il match ancora più difficile di oggi a Dublino. In settimana ne ha parlato per il sito ufficiale della nostra Federazione Paolo Garbisi, mediano d’apertura dell’Italia: “La partita di Roma ci lascia tanta amarezza. Nessuno è contento del risultato. Certo, ci sono degli aspetti positivi nella nostra prestazione, altrimenti non saremmo stati così vicini nel punteggio. Allo stesso modo, però, ci sono delle cose da migliorare, altrimenti avremmo vinto la partita (ride, ndr). In generale tenderei a vedere il bicchiere mezzo pieno, perché abbiamo assimilato tante informazioni nuove e molte siamo riuscite a portarle in campo.

Nelle prossime partite faranno la differenza le cose che dovremo ancora migliorare”. Con la consapevolezza che oggi “affrontiamo una squadra ancora più in forma dell’Inghilterra, e giocheremo fuori casa, quindi dovremo alzare ancora di più il livello”. A livello personale, Garbisi aveva giudicato così la tua prestazione: “Mi darei una sufficienza, un 6. Sicuramente ho fatto degli errori, ci sono state delle imprecisioni e delle opportunità non sfruttate che a questo livello si pagano. Penso che non esiste persona al mondo più esigente con me di quanto non lo sia io stesso”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA IRLANDA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DEL SEI NAZIONI 2024

C’è una buona notizia per quanto riguarda la diretta tv di Irlanda Italia: tutte le partite degli azzurri al Sei Nazioni 2024 saranno infatti visibili su Tv8, di conseguenza appuntamento in chiaro per tutti gli appassionati. In alternativa il match sarà visibile anche sui canali di Sky Sport, in questo caso per gli abbonati alla televisione satellitare; di conseguenza, la diretta streaming video di Irlanda Italia sarà disponibile in un caso tramite il sito di Tv8 e nell’altro grazie all’applicazione Sky Go oppure con l’abbonamento alla piattaforma Now Tv.

IRLANDA ITALIA: AZZURRI A DUBLINO!

Irlanda Italia, diretta dall’arbitro inglese Luke Pearce alle ore 16.00 italiane (le 15.00 locali) di oggi pomeriggio, domenica 11 febbraio 2024, si giocherà naturalmente presso l’Aviva Stadium di Dublino per la seconda giornata del torneo Sei Nazioni 2024 di rugby. Gli Azzurri arrivano da una bellissima prestazione contro l’Inghilterra (24-27), nella quale abbiamo sfiorato una vittoria che sarebbe stata storica, ma oggi nella diretta di Irlanda Italia il livello di difficoltà sarà ancora più alto e quindi dobbiamo parlare di impresa ai limiti dell’impossibile.

Innanzitutto si gioca in trasferta; inoltre, in questo momento possiamo considerare l’Irlanda – che nel rugby rappresenta l’intera isola, è sempre giusto ricordarlo – come la più forte Nazionale europea, come dimostra il Sei Nazioni 2023 vinto facendo il Grande Slam (cinque vittorie su cinque) e l’edizione 2024 cominciata battendo addirittura per 17-38 in trasferta la Francia, che l’anno scorso era stata seconda. In pratica, gli irlandesi sono già i grandi favoriti per vincere di nuovo il Sei Nazioni: oggi la diretta di Irlanda Italia andrà secondo logica o saranno possibili sorprese azzurre?

DIRETTA IRLANDA ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già accennato, la diretta di Irlanda Italia potrebbe essere l’esame più duro in tutto il Sei Nazioni 2024 per gli Azzurri del nuovo c.t. argentino Gonzalo Quesada. Infatti, l’Irlanda appena una settimana fa ha dato una impressionante dimostrazione di forza a Marsiglia, vuole fortemente il bis del Sei Nazioni, se possibile di nuovo con il Grande Slam, anche per riscattare una Coppa del Mondo nella quale i Verdi nel girone hanno battuto pure il Sudafrica poi campione del Mondo, ma nei quarti sono stati sconfitti di misura dagli All Blacks neozelandesi.

Francamente per vincere servirebbe una sorta di miracolo sportivo, ma stavolta più per merito di avversari oggettivamente fortissimi più che per “colpe” di un’Italia che contro l’Inghilterra ci ha davvero fatto sognare: mai avevamo segnato 24 punti contro gli inglesi e mai avevamo perso con tre soli punti di scarto, per di più segnando una meta in più di loro, cioè tre a due. L’Italia quindi c’è e speriamo che possa togliersi delle belle soddisfazioni nel corso del torneo, oggi però l’impresa rischia di essere impossibile. Va comunque onorata al meglio, perché la diretta di Irlanda Italia sarà sotto gli occhi di tutto il mondo del rugby…











