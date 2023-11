Diretta/ Irlanda Italia U21 (risultato finale 2-2): Gnonto di testa! (oggi 21 novembre 2023)

DIRETTA IRLANDA ITALIA U21 (RISULTATO 2-2): GNONTO DI TESTA!

Italia che sta attaccando ma non riesce a creare azioni pericolose. Entra Ambrosino per Fabbian. Emakhu sull’errore di Coppola, grande parata di Desplanches. Spallata di Zanotti su Emakhu, c’è il giallo. Palla dentro per Casadei anticipato di un soffio. Gnonto calcia da fuori area e prende il palo! Arriva Zanotti con la sfera bloccata sulla linea! Cross in mezzo, gira Ambrosino di testa che non trova la porta. Gnonto! Pareggia l’Italia all’ultimo minuto di recupero! Sul colpo di testa la deviazione decisiva è di un giocatore irlandese, Healy. Punto preziosissimo per l’Italia che resta in testa al girone con 11 punti, segue l’Irlanda a 10. (agg. Umberto Tessier)

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: la Croazia c'è! (21 novembre)

ARMSTRONG!

Inizia la ripresa tra Irlanda e Italia. Nell’Italia entra Casadei per Esposito. Armstrong! Nuovo vantaggio dell’Irlanda! Palla in mezzo per il centravanti che sigla contro una difesa certamente non impeccabile. Fabbian per Casadei, ottima la chiusura di Curtis. Luca Koleosho prende il posto di Ndour e fa il suo esordio con l’Italia. Koleosho dalla sinistra pesca l’inserimento di Fabbian, conclusione respinta da Keeley. (agg. Umberto Tessier)

Diretta/ Grecia Francia (risultato finale 2-2): Mbappé manca il ko! (Euro 2024, 21 novembre 2023)

IRLANDA ITALIA U21 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Irlanda Italia U21 sarà garantita naturalmente in chiaro per tutti su Rai 2, come per ogni partita della nostra Nazionale maggiore di calcio. Di conseguenza, possiamo anche ricordare che la diretta streaming video di Irlanda Italia U21 sarà garantita da Rai Play tramite il sito Internet o la relativa applicazione.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI IRLANDA ITALIA U21

GNONTO SU RIGORE!

Cross di Bove con la sfera che rimpalla sul calciatore della Roma e termina fuori. Phillips! La sblocca l’Irlanda! Cross in mezzo di Armstrong, spreca un calciatore irlandese, arriva Phillips che sigla. Armstrong va via a Coppola che lo stende, giallo per il difensore. Armstrong sta mettendo in grande difficoltà la difesa degli azzurrini. Fallo inutile di Ndour a centrocampo, secondo giallo del match. MacNulty di testa, palla sul fondo. Emakhu duro su Ndour, giallo. Gnonto calcia, tocco con un braccio in area, rigore! Calcia Gnonto che spiazza il portiere! Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA/ Svezia Italia U19 (risultato finale 2-2): doppietta per Pafundi (Under 19, 21 novembre 2023)

RISCHIA DESPLANCHES

Inizia il match tra Irlanda e Italia Under 21. Clima rigido in Irlanda su un campo in non perfette condizioni, sarà una battaglia per gli azzurrini guidati da Nunziata. Calafiori in mezzo, cross che viene smorzato. Emakhu calcia da posizione defilata, palla fuori. Gara che stenta a decollare, gli irlandesi vantano una difesa arcigna, sei le reti subite nel girone. Ndour prova il destro ma viene murato. Grande occasione per l’Italia! Prati pesca Gnonto che in scivolata non trova la porta. Armstrong prova il cross, tentativo sballato con la sfera che termina fuori. Desplanches rischia sul passaggio per Pirola, per fortuna gli irlandesi non riescono ad agganciare in area. (agg. Umberto Tessier)

SI GIOCA!

Tutto è pronto e quindi sta per cominciare la diretta di Irlanda Italia U21, importante partita per la qualificazione alla prossima edizione degli Europei Under 21. Il cammino è ancora lungo, perché l’appuntamento sarà nel 2025, ma la sfida è intrigante perché siamo ai vertici del girone A. Per la precisione, l’Irlanda Under 21 ha 9 punti dopo le prime quattro partite giocate, con un bilancio evidentemente di tre vittorie e una sconfitta che determinano una lunghezza di ritardo rispetto all’Italia U21, che troviamo invece a quota 10 punti sempre dopo quattro partite giocate, grazie a tre vittorie e un pareggio.

l’Italia spiccano gli zero gol subiti, mentre quelli segnati sono undici, per una differenza reti evidentemente pari a +11. L’Irlanda segna ancora di più, infatti i gol all’attivo sono addirittura 17, tuttavia per loro ce ne sono anche quattro al passivo, complessivamente comunque il dato della differenza reti è pari a un ottimo +13. La base di partenza è fornita da questi numeri, la posta in palio sarà alta ma naturalmente sarà il campo di Cork ad emettere la sua sentenza, per cui adesso cediamo senza indugio la parola alla diretta di Irlanda Italia U21! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IRLANDA ITALIA U21: I TESTA A TESTA

In avvicinamento alla diretta di Irlanda Italia U21, possiamo dare uno sguardo alla storia di questa partita a livello di Under 21. I precedenti sono in totale nove, con una netta superiorità per l’Italia dal momento che gli Azzurrini hanno colto ben sei vittorie, a fronte di due pareggi e un solo successo per l’Irlanda U21, che arrivò per 2-4 lunedì 10 settembre 2012, per di più in casa Italia. I due pareggi invece sono maturati in terra irlandese: 2-2 lunedì 4 giugno 2012 nel match d’andata di quello stesso girone eliminatorio e 0-0 giovedì 10 ottobre 2019.

In effetti, di recente è diventata una costante per Irlanda e Italia U21 essere nello stesso girone eliminatorio: è successo nelle qualificazioni per le edizioni 2013, 2017, 2021, 2023 e 2025, quindi addirittura adesso siamo alla terza consecutiva. I precedenti sono globalmente positivi e in particolare c’è una striscia aperta di tre vittorie consecutive, cioè il 2-0 di martedì 13 ottobre 2020 e poi entrambe le partite dello scorso biennio, quindi la vittoria per 0-2 in Irlanda di venerdì 12 novembre 2021 e il netto successo per 4-1 nel match di ritorno in Italia, giocato martedì 14 giugno 2022. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IRLANDA ITALIA U21: PER BLINDARE LA QUALIFICAZIONE!

Irlanda Italia U21, in diretta martedì 21 novembre 2023 alle ore 18.30 presso il Turners Cross di Cork, sarà una sfida valida per la decima giornata delle qualificazioni UEFA a Euro 2024. Dopo la convincente vittoria per 7-0 contro San Marino, la Nazionale Under 21 italiana si prepara per il prossimo impegno nella fase a gironi delle qualificazioni ai Campionati Europei di categoria, che si terranno in Slovacchia nel giugno del 2025. L’avversario che gli Azzurrini affronteranno questa volta rappresenta una sfida di notevole spessore: i coetanei dell’Irlanda.

Questa partita è di fondamentale importanza in quanto mette in gioco punti cruciali che potrebbero consentire all’Italia di mantenere la leadership nel Gruppo A, garantendo così la qualificazione diretta alla massima competizione continentale. Ciò eviterebbe la necessità di calcoli per le migliori seconde o di partecipare agli spareggi in programma a novembre 2024, dove saranno in palio gli ultimi tre posti per la fase finale.

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA ITALIA U21

Le probabili formazioni della diretta Irlanda Italia U21, match che andrà in scena al Turners Cross di Cork. Per l’Irlanda, Jim Crawford schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Krivstov, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Sudakov, Tsygankov; Dovbyk. Risponderà l’Italia allenata da Carmine Nunziata con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Cristante, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa.

IRLANDA ITALIA U21 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Irlanda Italia U21, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di qualificazione agli Europei Under 21. La vittoria dell’Irlanda con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo dell’Italia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.65.











© RIPRODUZIONE RISERVATA