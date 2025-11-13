Qualificazioni Mondiali, Diretta Irlanda Portogallo, streaming video tv: una sfida che potrebbe regalare molti spunti (13 novembre 2025)

DIRETTA IRLANDA PORTOGALLO (RISULTATO 1-0): CHANCE PER VITINHA!

Al 6’ arriva la prima occasione per il Portogallo: Vitinha controlla bene al limite dell’area e calcia verso la porta, ma il suo tiro viene deviato in modo fortuito da un difensore irlandese che riesce così a spazzare via il pericolo. A sorpresa, però, è l’Irlanda a passare in vantaggio al 17’: cross morbido e preciso di Liam Scales, che trova in area Troy Parrott. L’attaccante anticipa tutti e, con un colpo di testa ravvicinato, batte Diogo Costa, colto in controtempo. Tiro potente e angolato, imprendibile per il portiere portoghese: 1-0 Irlanda. Due minuti più tardi arriva anche il primo giallo del match, sventolato a Joao Cancelo. (agg. di Fabio Belli)

DOVE VEDERE DIRETTA IRLANDA PORTOGALLO, STREAMING VIDEO

SI COMINCIA!

Siamo pronti a vivere la diretta Irlanda Portogallo, scopriamo che ci sono ben 17 episodi precedenti e che l’Irlanda si è presa le sue soddisfazioni, perché già prima dell’amichevole del febbraio 2005 (gol decisivo di Andrew O’Brien) aveva battuto il Portogallo in tre occasioni, due volte in amichevole (di cui una nel 1949) ma una anche per le qualificazioni agli Europei 1996, in quel caso grazie alla rete di Steve Staunton anche se poi alla fase finale erano andati i lusitani, che erano nel pieno sviluppo della generazione d’oro. Ben diversi gli ultimi incroci: quattro vittorie (tutte in casa) per il Portogallo e un solo pareggio.

Senza reti il match di Dublino nel novembre di quattro anni fa, se non altro l’Irlanda può dire di essere rimasta imbattuta nelle ultime tre gare casalinghe mentre, possiamo ricordarlo, il mese scorso la partita delle qualificazioni al Mondiale 2026, dunque quella di andata, era stata emozionante con Caoimhin Kelleher che aveva parato un rigore a Cristiano Ronaldo, di nuovo a secco dal dischetto contro questo avversario, ma poi Ruben Neves aveva risolto al 91’. Ora spazio alla sfida di questa sera: la diretta Irlanda Portogallo prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

IRLANDA PORTOGALLO, CHI AVRÀ LA MEGLIO?

Obiettivi diversi, ma stessa voglia di vincere per le due formazioni coinvolte in questo quinto incontro di qualificazioni ai Mondiali. La diretta Irlanda Portogallo sarà per questo molto interessante e andrà in scena giovedì 13 novembre 2025 alle ore 20:45.

L’Irlanda è attualmente fuori anche dai playoff essendo a 4 punti, uno in meno dell’Ungheria seconda che è anche l’ultima squadra che i Jack’s Army affronteranno in quello che potrebbe essere un vero e proprio dentro e fuori.

Portogallo invece è ad un solo punto dalla qualificazione aritmetica al prossimo Mondiale. Manca dunque pochissimo per rendere impossibile all’Ungheria il compito di insidiare il primo posto, blindando così l’obiettivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA PORTOGALLO

L’Irlanda giocherà con l’assetto tattico 4-2-3-1. In porta Bazunu, pacchetto arretrato composto da Doherty, Egan, Collins e Manning con Cullen e Smallbone a centrocampo. L’unica punta Idah verrà sostenuta da Ogbene, Knight e Browne.

Il Portogallo replicherà con lo stesso identico modulo. Tra i pali Diogo Costa, difeso da Nuno Tavares, Cancelo, Ruben Dias e Nuno Mendes. In mediana Vitinha e Ruben Neves con Pedro Neto, Bruno Fernandes e Bernardo Silva sulla trequarti. In avanti ecco Cristiano Ronaldo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE IRLANDA PORTOGALLO

La squadra favorita secondo i bookmakers è il Portogallo a 1.33 rispetto all’Irlanda a 8.50 e il pari a 5.25. Gol e No Gol a 2 e 1.75.