Diretta Irlanda Scozia/ Video streaming tv: Green Army, c’è speranza (Sei Nazioni)

DIRETTA IRLANDA SCOZIA: PARTITA CRUCIALE!

L’ultima giornata del Sei Nazioni vedrà in campo anche la diretta tra Irlanda e Scozia. Il match, in programma oggi 19 marzo alle 17.15 potrebbe avere una ripercussione importantissima sulla vittoria del torneo. Sì, perché la squadra di Andy Farrell, autrice di un ottimo percorso nel Sei Nazioni, con miglior attacco e difesa della manifestazione, ha una buona parte il destino nelle sue mani.

DIRETTA/ Galles Italia streaming video tv: parola a Michele Lamaro (Sei Nazioni)

Vincendo, infatti, potrebbe sperare nel passo falso della Francia contro l’Inghilterra per la vittoria del titolo. La Green Army, dunque, a Dublino dovrà vincere necessariamente contro la Scozia e sperare in un ko della Francia. Solo così riuscirebbe a vincere il torneo.

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA DIRETTA IRLANDA SCOZIA

La gara in diretta tra Irlanda e Scozia potrebbe dunque essere decisiva ai fini del torneo. Vincendo, la Green Army costringerebbe la Francia alla vittoria contro l’Inghilterra per portare a casa il titolo. Il match comincerà oggi alle 17.15 a Dublino. Per ottenere un successo, Andy Farrell punterà sull’australiano Mack Hansen che prende il posto di Andrew Conway, fermo per un problema al ginocchio.

Diretta/ Inghilterra Irlanda (risultato finale 15-32): mete di Conan e Bealham!

Jonathan Sexton sarà in cabina di regia. James Ryan è invece sostituito in seconda linea da Iain Henderson. Gregor Townsend punta invece su Jonny Gray, rientrato da un infortunio. Tra le riserve si vede di nuovo Mark Bennett e Ben White. Alla prima chiamata il terzo linea Josh Bayliss.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA IRLANDA SCOZIA (SEI NAZIONI RUGBY)

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Irlanda e Scozia, quinta giornata dei Sei Nazioni 2022 di Rugby? La partita dell’ultimo turno del torneo sarà trasmessa oggi, sabato 19 marzo 2022, dalle ore 17.15 su varie piattaforme. Si potrà infatti vedere la diretta Irlanda Scozia in tv su Sky Sport Arena, sul canale 204, con telecronaca affidata a Federico Fusetti e commento tecnico di Andrea De Rossi. Il match sarà anche in diretta streaming tv su SkyGo e Now.

Diretta/ Italia Scozia (risultato finale 22-33): Capuozzo, che debutto! Ma non basta

© RIPRODUZIONE RISERVATA