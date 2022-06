Diretta/ Irlanda Ucraina streaming video tv: dopo la delusione (Nations League)

DIRETTA IRLANDA UCRAINA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Irlanda Ucraina, in diretta mercoledì 8 giugno 2022 alle ore 20.45 presso l’Aviva Stadium di Dublino sarà una sfida valevole per la seconda giornata della UEFA Nations League. Ucraina che torna in campo dopo la delusione dello spareggio perso contro il Galles: i calciatori del CT Petrakov speravano di regalare una soddisfazione ai tifosi di una nazione in guerra, ma la maggiore esperienza dei britannici ha avuto la meglio, impedendo all’Ucraina di accedere a Qatar 2022.

Anche l’Irlanda resterà a guardare nel Mondiale, dopo un girone eliminatorio passato comunque senza mai contendere a Serbia e Portogallo la qualificazione. Per gli irlandesi è iniziata male anche l’avventura in Nations League, con la sconfitta di misura subita in casa dell’Armenia. Curiosamente, Irlanda-Ucraina è una sfida che non ha precedenti ufficiali, con le due nazionali per la prima a volta faccia a faccia in campo.

DIRETTA IRLANDA UCRAINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Irlanda Ucraina sarà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Football, non in versione integrale ma all’interno del contenitore Diretta Gol, con aggiornamenti in tempo reale: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA UCRAINA

Le probabili formazioni della diretta Irlanda Ucraina, match che andrà in scena all’Aviva Stadium di Dublino. Per l’Irlanda, Stephen Kenny schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kelleher, Egan, Duffy, Collins, Stevens, Cullen, Hendrick, Coleman, Ogbene, Robinson, Parrott. Risponderà l’Ucraina allenata da Oleksandr Petrakov con un 4-1-4-1 così schierato dal primo minuto: Buschan, Mykolenko, Matviyenko, Zabarnyi, Karavaev, Stepanenko, Tsigankov, Zinchenko, Malinovskyi, Yarmolenko, Yaremchuk.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Irlanda Ucraina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Irlanda con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo dell’Ucraina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.











