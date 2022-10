Diretta Irma Testa vs Staneva/ Streaming video tv, finale Europei boxe donne

La diretta di Irma Testa vs Staneva sarà un appuntamento da non perdere oggi, sabato 22 ottobre 2022, per gli appassionati italiani di boxe, che infatti potranno seguire l’incontro in programma sul ring di Budua, in Montenegro, che sarà la finale per l’oro dei pesi piuma agli Europei di boxe femminile 2022, sport del quale naturalmente Irma Testa è uno dei personaggi più noti e anche prima medaglietta azzurra di sempre alle Olimpiadi grazie al bronzo conquistato a Tokyo l’anno scorso. Per quanto riguarda l’orario, possiamo annotare che Irma Testa vs Staneva sarà il quinto match della sessione che inizierà alle ore 17.00.

Irma Testa "Coming out? Non mi piace essere chiamata lesbica"/ "Amo anche gli uomini"

Irma Testa cercherà quindi di conquistare il titolo di campionessa d’Europa dei pesi piuma e l’ultimo ostacolo sul suo cammino sarà la bulgara Svetlana Staneva, che ieri in semifinale ha regolato la greca Pavlina Papadatou con verdetto unanime. La diretta di Irma Testa vs Staneva vede sulla carta favorita proprio la nostra portacolori, staremo a vedere se sarà davvero così sul ring e se di conseguenza Irma Testa potrà festeggiare il secondo titolo europeo della sua carriera dopo quello conquistato tre anni fa ad Alcobendas.

IRMA TESTA, COMING OUT A VERISSIMO/ "L'ho affrontato con forza e tranquillità"

DIRETTA IRMA TESTA VS STANEVA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE

Non possiamo offrirvi indicazioni per una diretta tv di Irma Testa vs Staneva, ma un punto di riferimento molto prezioso potrebbe essere il canale YouTube della EUBC, la Federazione continentale, che sta offrendo la diretta streaming video degli Europei di boxe femminile 2022 in Montenegro e certamente seguirà oggi anche gli appuntamenti con i match più importanti, cioè le finali.

DIRETTA IRMA TESTA VS STANEVA: IL CONTESTO

La diretta di Irma Testa vs Staneva ha dunque il fascino di una finale che metterà in palio un titolo davvero importante agli Europei di boxe femminile 2022 in corso in Montenegro. Nella semifinale di ieri, bisogna ammettere che Irma Testa ha sofferto forse più del previsto contro la rognosa irlandese Michaela Walsh, ma è riuscita a vincere l’incontro, sia pure per split decision, contro una delle sue grandi rivali tra i pesi piuma. Walsh l’ha pressata con insistenza e non le ha mai lasciato un attimo di respiro, ma infine le qualità di Irma Testa hanno avuto la meglio.

IRMA TESTA E IL RAPPORTO CON IL PADRE ASSENTE/ "È migliorato ma non dimentico"

L’azzurra spicca infatti nel panorama della boxe femminile internazionale grazie alla grande capacità di schivare i colpi avversari, l’ottima destrezza di gambe, la qualità eccelsa nei punti di incontro e la precisione magistrale nei pugni. Come detto si è trattato però di una semifinale decisamente incerta e solo nel finale del terzo e decisivo round Irma Testa ha convinto i giudici ad assegnarle la vittoria. Oggi c’è invece in palio l’Europa: cresce già l’attesa per la diretta di Irma Testa vs Staneva…











© RIPRODUZIONE RISERVATA