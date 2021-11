Diretta ISL 2021 con Federica Pellegrini/ Streaming video tv: ancora a Eindhoven

DIRETTA ISL 2021: FEDERICA PELLEGRINI, OBIETTIVO PLAY OFF!

Siamo ancora in diretta con la ISL 2021 con Federica Pellegrini protagonista ad Eindhoven, anche oggi, domenica 14 novembre 2021. Dopo dunque le scintille occorse ieri alla Pieter van Den Hoogenband, ecco che a nostra beniamina sarà ancora di scena per il secondo turno dei play off per la International Swimming league 2021 con il team degli Aqua Centurions, e davvero non vediamo l’ora di averla di nuovo in vasca.

Come abbiamo ricordato ieri, la ISL sarà l’ultima manifestazione a cui prenderà parte la nuotatrice azzurra, che hai ormai già annunciato il ritiro: per noi appassionati dunque un ottima chance per vederla per l’ultima volta in vasca, con la speranza ovviamente che lei e il suo team possano il più a lungo possibile rimanere nel torneo. L’obiettivo di Pellegrini come degli Aqua Centurions è chiaro: passare indenne la fase play off e trovarsi tra le 4 squadre che prenderanno parte alla fase finale della ISL 201 a dicembre. La strada è dunque tracciata ma il cammino è rocco di insidie: speriamo che già oggi possano arrivare punti pesantissimi in favore della Divina.

DIRETTA ISL 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE DI NUOTO

Segnaliamo subito che ancora sarà riservata ampia copertura per la ISL 2021 con Federica Pellegrini, anche dalla vasca di Eindhoven. Nello specifico ricordiamo che le gare con la Divina avranno inizio alle ore 19.00 e saranno visibili in diretta tv solo sul satellitare e per la precisione su Sky Sport Action, canale numero 206 della piattaforma satellitare. Gli abbonati di conseguenza avranno a disposizione anche una diretta streaming video tramite il servizio Sky Go di tutti gli eventi della International Swimming league 2021 in Olanda.

DIRETTA ISL 2021 CON FEDERICA PELLEGRINI: IL CONTESTO

Con oggi dunque daremo di nuovo la parola alla vasca di Eindhoven per la diretta della ISL 2021 dove pure protagonista assoluto di questi play off sarà Federica Pellegrini. La Divina, alla guida degli Aqua Centurions punta chiaramente a strappare il prima possibile il pass che vale la prossima fase finale della manifestazione, ma al solito la concorrenza però sarà amplissima.

Anche oggi in terra olandese avremo in vasca anche i big degli LA current, Toronto Titans e Londra Roar a dare del filo da torcere, e dunque nuotatore del livello di Ryan Murphy, Tom Dean, Emma McKeon, Toussaint Masse e Coleman. Sulla carta la Pellegrini come pure i colleghi dei Centurions (squadra a maggioranza italiana) ha il favore del pronostico tenuto pure conto delle individualità presenti, che già ieri ci hanno regalato prestazioni importanti (che anche agli Europei di Kazan ci hanno fatto sognare). Pure la concorrenza è spietata e i punti messi in palio (concessi non solo ai vincitori delle gare anche in base ai distacchi inflitti o subiti e nel caso anche tolti) anche questa sera saranno fondamentali. Staremo a vedere.

