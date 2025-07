Diretta Islanda Finlandia donne streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per gli Europei 2025.

DIRETTA ISLANDA FINLANDIA DONNE (RISULTATO 0-0): INIZIO PRIMO TEMPO

Inizio l’europeo femminile con la sfida tra Islanda e Finlandia. Subito un cartellino giallo estratto nei confronti di Nystrom. Inizio piuttosto equilibrato tra le due formazioni con la Finlandia che per poco non si porta in vantaggio al minuto 16 grazie all’ottima conclusione da fuori tentata da Oling. Islanda che sta rischiando molto con la Finlandia, decisamente più in partita questo pomeriggio.

Errore da parte di Koivunen che regala un calcio d’angolo alle islandesi. Vilhjamsdottir batte il corner ma niente da fare. Rimane a terra Viggisdottir. (Marco Genduso)

DIRETTA ISLANDA FINLANDIA DONNE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Prende il via la diretta Islanda Finlandia donne, e con essa gli Europei 2025 di calcio femminile. Il derby scandinavo almeno sulla carta dovrebbe definire il terzo posto nel girone A, ma l’Islanda donne certamente ha le possibilità di arrivare ai quarti: come già ricordato, tre anni fa era stata sì eliminata al primo turno ma uscendo imbattuta da un girone di ferro, pareggiando contro Belgio, Italia e Francia (sempre 1-1) e venendo fatta fuori dalla vittoria belga contro la nostra nazionale, nell’ultima giornata. Per l’Islanda tre gol segnati e altrettanti subiti, un buon Europeo e adesso le speranze di fare ancora meglio.

Curiosamente la Finlandia aveva segnato il suo unico gol dopo pochi secondi, ad opera di Linda Sallstrom; la Spagna aveva poi dilagato (4-1) e da quel momento le scandinave avevano sempre perso, incassando una sconfitta onorevole contro la Danimarca (0-1) e poi cedendo di schianto alla fortissima Germania, che aveva terminato il girone a punteggio pieno e senza subire reti. La storia sarà simile in questi Europei 2025? Lo scopriremo a partire da oggi: possiamo dare il via alla diretta Islanda Finlandia donne! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA ISLANDA FINLANDIA DONNE IN STREAMING VIDEO TV

Non ci sarà modo di seguire una diretta tv di Islanda Finlandia donne, ma la partita degli Europei 2025 di calcio femminile verrà garantita in diretta streaming video sul sito Uefa.tv.

VIA AGLI EUROPEI!

Con la diretta Islanda Finlandia donne, in programma alle ore 18:00 di mercoledì 2 luglio 2025 presso l’Arena Thun dell’omonima città, iniziano ufficialmente gli Europei 2025 di calcio femminile: siamo alla prima giornata del girone A, e in serata avremo poi Svizzera Norvegia a completare il quadro iniziale.

Si tratta di una partita tra due nazionali che possiamo considerare outsider: entrambe erano già presenti nell’edizione di tre anni fa (posticipata a causa del Covid), ma la Finlandia era stata eliminata al primo turno con 0 punti e all’Islanda, sia pure diversamente, era toccata la stessa sorte.

Islanda che se non altro non aveva demeritato: era infatti riuscita a pareggiare le sue tre partite, tra cui purtroppo anche quella contro l’Italia che era stata decisiva in negativo per noi, ma anche fermare Francia e Belgio non era bastato.

Ora ci sono ben poche speranze di raggiungere i quarti di finale ma attenzione, la diretta Islanda Finlandia donne potrebbe già determinare in qualche modo la possibilità di un colpo grosso e dunque seguiremo insieme la partita, non prima di aver fatto qualche rapida considerazione sulle scelte di campo leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ISLANDA FINLANDIA DONNE

Analizzando le formazioni per la diretta Islanda Finlandia donne, possiamo notare che ci sono alcune giocatrici che spiccano nella nazionale isolana: intanto il portiere, che è Cecilia Runarsdottir ed è all’Inter, in prestito dal Bayern Monaco. Ha 19 anni ma si è già presa la maglia da titolare; sicuramente poi bisognerà fare attenzione a Sveindis Jonsdottir, ex Wolfsburg che andrà a giocare negli Stati Uniti – campionato che a livello femminile è moto competitivo – e Karolina Vilhjalmsdottir, del Bayer Leverkusen, come la compagna di nazionale andata a segno nell’ultima amichevole vinta contro la Serbia.

Nella Finlandia ci sono grandi veterane: su tutte Linda Sallstrom, ben 151 presenze in nazionale con tanto d 64 gol, 36 anni e spauracchio numero uno di una formazione che si appoggia anche su due giocatrici di mezzo come Olga Ahtinen e Adelina Engman, che conosceremo da vicino visto che ha firmato per il Como. In porta gioca Tinja-Riikka Korpela, che sente aria di casa: ex della Roma (giocando poco), ha concluso la sua ultima stagione a Servette, per lei ci sono 128 presenze con la Finlandia. Basterà questa dose di esperienza internazionale per superare il primo turno degli Europei 2025?

ISLANDA FINLANDIA DONNE: QUOTE E PRONOSTICO

Nella diretta Islanda Finlandia donne le quote che sono state emesse dalla Snai ci dicono che il segno 1 per la vittoria della nazionale islandese vale 1,80 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo della Finlandia porta in dote una vincita che ammonta a 4,10 volte la giocata e infine abbiamo l’ipotesi del pareggio, per la quale puntare sul segno X, che vi farebbe guadagnare 3,45 volte l’importo che avrete pensato di investire su questa partita.