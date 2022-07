Diretta Islanda Francia donne/ Streaming video tv: le scandinave ci credono (Europei)

DIRETTA ISLANDA FRANCIA DONNE: CONTA SOLO PER LE SCANDINAVE

La diretta di Islanda Francia donne si gioca al New York Stadium di Rotherham, alle ore 21:00 di lunedì 18 luglio: partita fondamentale per le scandinave nella terza giornata del gruppo D, agli Europei 2022 di calcio femminile. L’Islanda, dopo aver pareggiato contro la nostra nazionale, ha 2 punti in classifica: attualmente è seconda, ma gioca contro la nazionale più forte del girone e dunque, perdendo, sarebbe in ogni caso eliminata per quelli che sono gli incroci del calendario e di classifica, visto che almeno una tra Italia e Belgio sarebbe comunque davanti.

Quello che serve all’Islanda donne è una vittoria, che sarebbe definitiva in termini aritmetici, o un pareggio sperando però che finisca allo stesso modo anche a Manchester; la Francia invece è del tutto tranquilla (con il Belgio ha anche rischiato, ma ha comunque vinto e dominando) e questa sera dovrebbe far riposare parecchie delle sue titolari, in vista del match dei quarti di finale. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Islanda Francia donne; mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche valutazione circa le scelte dei due CT, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ISLANDA FRANCIA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Islanda Francia donne verrà trasmessa come al solito sulla televisione satellitare: il canale di riferimento è Sky Sport 253, dunque ci sarà bisogno di un abbonamento al pacchetto Calcio perché in alternativa bisognerà acquistare l’evento. Naturalmente la partita si potrà seguire in diretta streaming video Islanda Francia donne, perchè l’emittente Sky mette a disposizione, senza costi aggiuntivi, la sua applicazione Sky Go; sul canale Sky Sport Football, numero 203 del decoder, verrà mandato in onda il programma Diretta Gol per rimanere sintonizzati anche sulle sorti dell’Italia.

PROBABILI FORMAZIONI ISLANDA FRANCIA DONNE

Nella diretta Islanda Francia donne, Borsteinn Halldorsson punta sul 4-3-3: Viggorsdottir e Gudrun Arnadottir formano la coppia centrale a protezione del portiere Sandra Sigurdardottir, Elisa Vidarsdottir e Gisladottir fanno le laterali basse. Centrocampo comandato come sempre da Brynjarsdottir, da mezzali ecco invece Gunnhildur Jonsdottir e Gunnarsdottir; potrebbe essere invariato anche il tridente offensivo, nel quale la prima punta sarebbe Thorvaldsdottir con la collaborazione, naturalmente sulle fasce, di Sveindis Jonsdottir e Vilhjalmsdottir, che ha segnato contro l’Italia.

La Francia di Corinne Diacre sarà ancora senza l’infortunata Katoto, perdita davvero importante: davanti potrebbe giocare ancora Ouleymata Sarr, ma questa volta le due laterali alte sarebbero Malard e Bacha. In porta verso la conferma Peyraud-Magnin; davanti a lei possibile vedere Tounkara e Mbock Bathi, mentre Palis e Hawa Cissoko possono completare il reparto arretrato. In mezzo potrebbero riposare Geyoro e Bilbaut: Toletti, Dali e Torrent (così come Mateo) sono opzioni concrete per iniziare questa partita del gruppo D.











