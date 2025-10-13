Diretta Islanda Francia streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live nelle qualificazioni mondiali (oggi 13 ottobre 2025)

DIRETTA ISLANDA FRANCIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Evidenziamo adesso che la storia verso la diretta Islanda Francia è abbastanza lunga ma pure a senso unico. I numeri infatti sono spietati verso i padroni di casa: sedici partite, zero vittorie per l’Islanda, quattro pareggi e ben dodici successi per la Francia. Limitandoci agli incroci nel Ventunesimo secolo, possiamo parlare di sei partite con cinque vittorie per la Francia e un solo pareggio, 2-2 in amichevole giovedì 11 ottobre 2018.

Spicca l’affermazione della Francia per 5-2 nella partita di gran lunga più importante di questa storia, cioè il quarto di finale degli Europei 2016 domenica 3 luglio di nove anni fa allo Stade de France di Saint Denis, infine i Bleus hanno vinto anche il confronto più recente, cioè l’andata di martedì 9 settembre scorso al Parco dei Principi, con i gol di Kylian Mbappé e Bradley Barcola a ribaltare l’iniziale vantaggio islandese con il gol di Andri Gudjohnsen, Adesso quindi staremo a vedere se la storia si confermerà ancora una volta, via alla diretta Islanda Francia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ISLANDA FRANCIA IN STREAMING VIDEO E TV

La diretta Islanda Francia in tv sarà per gli abbonati sul canale satellitare Sky Sport Uno, quindi anche tramite la diretta streaming video con i relativi servizi.

DIRETTA ISLANDA FRANCIA: DESCHAMPS A UN PASSO DAL TRAGUARDO

Lo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík sarà il piccolo palcoscenico della diretta Islanda Francia, con fischio d’inizio alle ore 20.45 italiane di questa sera, lunedì 13 ottobre 2025. I Bleus sono vicinissimi al traguardo nelle qualificazioni mondiali, gli uomini di Didier Deschamps stanno dominando il girone D, sia per meriti propri (tre vittorie su tre), sia per i demeriti di inseguitrici non all’altezza dei vice-campioni del Mondo.

La Francia ha quindi ormai di fatto ipotecato la qualificazione al torneo iridato che avrà inizio fra otto mesi: uno dei tasselli è stata anche la vittoria casalinga contro l’Islanda nel match che potremmo definire “d’andata” per la partita di questa sera. Una trasferta teoricamente ostica, ma che i Bleus affrontano avendo più del doppio dei punti della seconda dopo sole tre partite.

Insomma, ci sono dei meriti, però aiuta anche un girone non irresistibile: basta fare l’ordinaria amministrazione, come nel caso della sfida vinta per 3-0 contro l’Azerbaigian, fanalino di coda del girone, venerdì scorso al Parco dei Principi. Così è arrivato il tris, in caso di poker si potrebbero sciogliere anche gli ultimi (teorici) dubbi.

L’Islanda a settembre sembrava l’inseguitrice più credibile, tre sere fa tuttavia la sconfitta casalinga per 3-5 contro l’Ucraina ha di fatto sancito la fine di questa ardita speranza. L’Islanda ora deve pensare almeno al secondo posto, anche se oggi sicuramente sarà più agevole l’impegno degli ucraini, quindi a novembre dovrebbe servire una rimonta anche solo per la piazza d’onore. A meno che ci sia un epilogo inatteso per la diretta Islanda Francia…

PROBABILI FORMAZIONI ISLANDA FRANCIA

Il c.t. padrone di casa Arnar Gunnlaugsson nelle probabili formazioni per la diretta Islanda Francia potrebbe confermare il modulo 4-3-3, anche se in verità ci sono dubbi dopo i cinque gol incassati contro l’Ucraina che chiamano in causa quindi soprattutto la difesa con Palsson, Ingason, Gretarsson ed Ellertsson davanti al portiere Olafsson; il viola Gudmundsson invece dovrebbe giocare a centrocampo con Johannesson e Haraldsson; infine il tridente offensivo dell’Islanda potrebbe schierarsi con Magnusson, Gudjohnsen e Thorsteinsson.

Turnover invece possibile per Didier Deschamps. Qualche ballottaggio è ancora aperto nel modulo 4-2-3-1 della Francia, noi indichiamo comunque Maignan in porta; davanti al milanista, la difesa a quattro potrebbe prevedere Koundé, Upamecano, Konaté e Theo Hernandez; in mediana è davvero difficile sbilanciarsi, noi “scegliamo” Rabiot e Camavinga, mentre sulla trequarti potrebbe esserci Akliouche con Olise e Coman che dovrebbero giocare dietro Mbappé, chiamato ancora ad essere il centravanti dei Bleus.

PRONOSTICO E QUOTE

Non basta il fattore campo, il pronostico di Francia Azerbaigian è segnato secondo le quote Snai: il segno 2 è indicato a 1,18, mentre già il pareggio varrebbe ben 6,75 volte la giocata. Una vittoria casalinga dell’Islanda infine farebbe felice chi avrà creduto nel segno 1, che è indicato a 13.