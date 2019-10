Diretta Islanda Francia/ Streaming video tv: partita delicata (Europei 2020)

Islanda Francia sarà diretta da Gianluca Rocchi, e si gioca alle ore 20:45 di venerdì 11 ottobre presso il Laugardalsvollur di Reykjavik: è la settima giornata delle qualificazioni agli Europei 2020, siamo nel gruppo H che è composto da sei nazionali e che si sta dimostrando davvero interessante dal punto di vista della classifica. I campioni del mondo arrivano dal 3-0 rifilato ad Andorra, ma la sconfitta di Istanbul ha permesso alla Turchia di appaiarli in vetta alla graduatoria; ci si è appena staccata l’Islanda, che a sorpresa ha perso in Albania e dunque adesso insegue a tre punti di distanza la coppia di testa. Non solo, la stessa nazionale albanese si è rimessa in corsa; dunque per Didier Deschamps questa è una partita da vincere perchè, non avendo nemmeno il pass dalla Nations League, il girone potrebbe diventare più complesso del previsto. Aspettiamo la diretta di Islanda Francia, ma nel frattempo possiamo valutare in che modo le due nazionali potrebbero disporsi sul terreno di gioco a Reykjavik, leggendo in maniera dettagliata le probabili formazioni di Islanda Francia.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Islanda Francia, salvo variazioni di palinsesto, non è tra quelle che vengono proposte per questa serata dedicata alle qualificazioni agli Europei 2020; questo significa che non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire la partita, ma per tutte le informazioni utili potrete consultare il sito www.uefa.com (selezionando l’apposita sezione) o gli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI ISLANDA FRANCIA

Erik Hamrén punta sul 4-4-1-1 per Islanda Francia: restano da valutare alcune scelte, soprattutto in difesa dove Magnusson insidia la maglia di Skulason a sinistra, e in attacco con Sigthorsson che potrebbe avere la meglio su Bodvarsson. Dovremmo vedere Arnason e Ragnar Sigurdsson a protezione del portiere Halldorsson, con Hermannson a destra; a centrocampo Sigurjonsson e Birkir Bjarnason saranno gli esterni lasciando invece a capitan Gunnarsson e Hallfredsson il compito di impostare la manovra, un passo avanti per Gylfi Sigurdsson che giocherà come trequartista a supporto del centravanti. Nella Francia è sempre assente Pogba, out anche Lloris dopo il brutto infortunio rimediato in Premier League: dunque in porta andrà Aréola con una difesa nella quale Pavard e Lucas Hernandez saranno i terzini avendo invece in Varane e Lenglet i due centrali. In mediana si rivede Kanté, che dunque dovrebbe giocare come partner di Moussa Sissoko o Tolisso (ma c’è una possibilità anche per Ndombélé); Matuidi sarà schierato largo a sinistra in posizione tattica, poi Mbappé a destra con Griezmann che come sempre giocherà in appoggio a Giroud (insidiato da Ben Yedder), a meno che il Petit Diable non faccia la prima punta aprendo dunque a una maglia da titolare per Ikone o Lemar.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Islanda Francia ci dicono che i Bleus sono favoriti, e anche in maniera netta: il segno 2 che identifica la loro vittoria ha infatti un valore di 1,43 volte la somma messa sul piatto, contro il 7,25 che accompagna l’eventualità del successo scandinavo per il quale dovrete scommettere sul segno 1. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 4,50 volte quanto investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA