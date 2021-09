Diretta Islanda Germania/ Streaming video tv: tutto facile per Flick?

Islanda Germania, in diretta dallo Stadio Laugardalsvöllur della capitale islandese Reykjavik, si gioca questa sera, mercoledì 8 settembre 2021, con fischio d’inizio alle ore 20.45 italiane (le 18.45 locali) per la sesta giornata del girone J della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Diciamo subito che la diretta di Islanda Germania vedrà nettamente favoriti sulla carta gli ospiti allenati dal nuovo c.t. Hans Dieter Flick: è vero che la Germania a marzo aveva clamorosamente perso in casa contro la Macedonia del Nord, ma è anche vero che domenica ha vinto per 6-0 contro l’Armenia e con questa goleada i tedeschi si sono ripresi il primo posto nel girone con 12 punti, dunque si sono rimessi in linea con l’obiettivo che è naturalmente la qualificazione per la fase finale dei Mondiali senza dover passare dagli spareggi playoff.

L’Islanda non dovrebbe essere un ostacolo tremendo, perché il ciclo da favola di qualche anno fa è ormai finito e con 4 punti in cinque partite i sogni di gloria per i nordici sono ormai tramontati. Resta però l’obiettivo di fare bella figura contro una storica big del calcio mondiale: Islanda Germania ci riserverà qualche sorpresa inattesa?

DIRETTA ISLANDA GERMANIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà prevista la diretta tv di Islanda Germania su canali televisivi italiani e nel nostro Paese non dovrebbe essere garantita nemmeno la diretta streaming video di questo incontro. I principali punti di riferimento saranno dunque i siti ufficiali e i vari profili social della Uefa e delle due Federazioni nazionali, che ci terranno aggiornati sull’esito della partita.

PROBABILI FORMAZIONI ISLANDA GERMANIA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Islanda Germania. I padroni di casa dovrebbero affidarsi a un modulo 4-3-3 offensivo, almeno sulla carta, anche se ci potrebbe essere da soffrire in fase difensiva. La Germania d’altronde dovrebbe rispondere con un aggressivo 3-4-3, vedremo se con qualche novità rispetto al travolgente 6-0 di domenica sera contro l’Armenia. Di base, ipotizziamo che davanti a Neuer possano giocare i tre difensori Sule, Klostermann e Rudiger; a centrocampo i quattro titolari potrebbero essere da destra a sinistra Kimmich, Gundogan, Kroos e Gosens, infine nel tridente d’attacco potrebbero giocare dal primo minuto Havertz, Sanè e Gnabry.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Islanda Germania in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti gli ospiti, tanto che il segno 2 è quotato a 1,23, mentre poi si sale fino a quota 6,00 in caso di segno X e fino a ben 11 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di successo da parte dell’Islanda.



