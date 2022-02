DIRETTA ISLANDA ITALIA/ Video streaming tv: i convocati di Meo Sacchetti

DIRETTA ISLANDA ITALIA: I CONVOCATI AZZURRI

In vista della diretta di Islanda Italia, possiamo andare a leggere i nomi dei 16 giocatori che originariamente sono stati convocati da Meo Sacchetti per il doppio impegno nelle qualificazioni Mondiali 2023, entro i quali poi andare a pescare per le due partite. Intanto, l’esordio assoluto con la maglia azzurra sarà quello di Leonardo Totè; invece rispetto agli impegni dello scorso novembre tornano in quattro che sono Amedeo Della Valle (che è il miglior realizzatore di Serie A1 e ben conosce le emozioni della nazionale), Paul Biligha, Matteo Imbrò e Nico Mannion, straordinario protagonista del Preolimpico estivo e poi anche dei Giochi di Tokyo, prima di avere diversi problemi di natura fisica e giocare poco con la Virtus Bologna.

Per il resto, scontata l’assenza dei giocatori NBA ma anche di chi è impegnato in Eurolega; la sosta della Eurocup aiuta e dunque sono convocabili giocatori come Stefano Tonut e Diego Flaccadori come Alessandro Pajola. Il quale pur essendo giovanissimo è già un leader di questo gruppo, il che conferma la volontà (o la necessità) di puntare sul talento verde; abbiamo presenti, per la diretta di Islanda Italia, anche Davide Alviti e Nicola Akele, poi Gabriele Procida, Mattia Udom, Amedeo Tessitori, Michele Vitali e Raphael Gaspardo. Ultimo nome quello di Matteo Spagnolo, in prestito dal Real Madrid a Cremona e già entrato nel radar degli analisti NBA per il draft. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ISLANDA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Islanda Italia sarà trasmessa su Sky Sport Arena, canale che trovate al numero 204 del decoder di Sky: dunque per quanto riguarda la televisione sarà un appuntamento riservato agli abbonati del satellite, con la possibilità di mobilità tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa la partita delle qualificazioni Mondiali si potrà seguire anche in diretta streaming video su Now Tv (anche qui avendo sottoscritto un abbonamento) oppure sul portale Eleven Sports, dove è possibile acquistare il singolo match.

ISLANDA ITALIA: RIPRENDONO LE QUALIFICAZIONI MONDIALI!

Islanda Italia, in diretta dalla Ithrottamidstod Asvellir Arena di Hafnarfjörđur, si gioca alle ore 21:00 di giovedì 24 febbraio: riprende dopo qualche mese il cammino della nostra nazionale nelle qualificazioni Mondiali 2023 di basket. Siamo nel gruppo H, e diciamo subito che sarà sempre l’Islanda la nostra prossima avversaria, domenica infatti saremo a Bologna per ospitare questa nazionale nella seconda partita in pochi giorni. La situazione di classifica ci vede in seconda posizione: sconfitta in Russia e vittoria di misura sull’Olanda i nostri risultati lo scorso novembre, e ora si riparte.

A livello nazionale abbiamo vissuto chiaramente la pausa della Coppa Italia, con la vittoria di Milano e i giocatori che si sono lanciati verso questo doppio appuntamento; Meo Sacchetti ha fatto le sue scelte puntando nuovamente su un gruppo giovane ma consolidato, inutile dire che sarà importante vincere entrambe le partite di febbraio e dunque nella diretta di Islanda Italia possiamo anche andare a esplorare le motivazioni per cui gli azzurri dovrebbero portare a casa la posta piena dal doppio impegno di febbraio, cosa che faremo ricordando la formula delle qualificazioni Mondiali 2023 di basket.

DIRETTA ISLANDA ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

Ecco allora la diretta di Islanda Italia: è importante che la nazionale di Meo Sacchetti vinca entrambe le partite contro la nazionale scandinava non soltanto per la situazione di classifica nel gruppo H. Qui si qualificano le prime tre nazionali (su quattro), il rischio di rimanere fuori dai giochi c’è comunque ma tutto sommato agli azzurri non dovrebbe sfuggire una delle prime tre posizioni. Il problema è la fase successiva: l’Italia incrocerebbe le qualificate dal gruppo G tra cui è presente la Spagna, e come noto i risultati maturati nel turno precedente si sommano a quelli del turno successivo.

Ergo: gli azzurri devono accumulare vittorie per arrivare a settembre nella migliore situazione possibile, tenuto conto che la Spagna sarà un osso durissimo e che l’instabile situazione geopolitica dell’Ucraina – che ha già dovuto rinviare una partita – potrebbe portare qualche modifica in seno alla formula delle qualificazioni Mondiali 2023, così da rendere eventualmente più complicato il cammino. Ad ogni modo, giusto occuparsi di un problema alla volta e allora per il momento concentriamoci sull’imminente diretta di Islanda Italia…



