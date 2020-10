Diretta Islanda Italia Under 21/ Streaming video Rai 2: trasferta ostica (9 ottobre)

DIRETTA ISLANDA ITALIA UNDER 21: SFIDA PER LA QUALIFICAZIONI AGLI EUROPEI

Islanda Italia Under 21, in diretta alle ore 17.30 italiane di oggi pomeriggio, venerdì 9 ottobre 2020, si gioca per il girone 1 delle qualificazioni agli Europei Under 21 che avranno luogo l’anno prossimo con una formula molto particolare, dettata dall’emergenza Coronavirus che ha fatto slittare all’anno prossimo anche gli Europei delle Nazionali maggiori. Ci avviciniamo dunque alla diretta di Islanda Italia Under 21 ricordando che gli azzurrini del c.t. Paolo Nicolato sono al secondo posto della classifica del girone con 13 punti, ma devono rialzarsi dalla brutta sconfitta per 3-0 in Svezia del mese scorso, che ha sicuramente complicato il cammino dell’Italia Under 21 verso una qualificazione che è comunque alla portata della nostra rappresentativa giovanile. Contro l’Islanda partiamo sulla carta favoriti, grazie al successo per 3-0 nella partita d’andata dello scorso autunno, ma attenzione: i nordici sono terzi nel girone 1 e se tornassimo dall’Islanda con una sconfitta allora sì che la situazione della nostra Under 21 potrebbe farsi complicata.

DIRETTA ISLANDA ITALIA UNDER 21 STREAMING VIDEO E RAI 2: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Islanda Italia Under 21 sarà garantita questo pomeriggio in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando. Di conseguenza, sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ISLANDA ITALIA UNDER 21

Per quanto riguarda invece le probabili formazioni di Islanda Italia Under 21, bisogna purtroppo osservare che il Coronavirus ci ha messo pesantemente lo zampino. Le positività di Bastoni e Carnesecchi riscontrate nei giorni scorsi hanno reso difficile la preparazione degli azzurrini verso la trasferta in Islanda, limitando le scelte del c.t. Nicolato che rischiano di essere dettate più dalle notizie sanitarie che dalle decisioni da campo. Bastoni, uno di quelli che già bazzicano anche la Nazionale maggiore, doveva essere un prezioso rinforzo per Islanda Italia Under 21, invece niente da fare. Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-3, ma sugli interpreti purtroppo pesano incognite delle quali avremmo fatto volentieri a meno.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo in conclusione anche uno sguardo al pronostico di Islanda Italia Under 21 secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Nettamente favorito il segno 2 per la vittoria italiana, che infatti è quotato a 1,35. Si sale poi a quota 4,75 per il segno X del pareggio ed infine a 6,50 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di successo dell’Islanda.



