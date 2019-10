Diretta/ Isole Salomone Italia: streaming video, esordio azzurro (Mondiale Under 17)

Tutto pronto per la diretta di Isole Salomone Italia, gara in programma oggi alle ore 21 allo stadio Bezerrao di Gama e valida per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale Under 17. La selezione azzurra è pronta a giocarsi le sue carte, con la formazione del commissario tecnico attesa tra tre giorni dal confronto con il Messico e, infine, dal match contro il Paraguay. La Francia ha i favori del pronostico, ma l’Italia non lascerà nulla d’intentato. C’è tanto talento nella selezione di Nunziata, a partire dal difensore Lorenzo Pirola: il talento dell’Inter è particolarmente apprezzato dagli addetti ai lavori per la sua capacità di impostazione e lettura del gioco che fa dell’anticipo la sua arma migliore Purtroppo Nunziata ha dovuto fare a meno di un’altra stella dell’Inter, Sebastiano Esposito, che Conte ha convocato in prima squadra per sopperire all’assenza di Sanchez. Il suo sostituto proviene in ogni caso dal vivaio nerazzurro, il suo compagno di squadra Wilfried Gnonto. Come si può facilmente capire, è l’Inter la squadra che più giovani ha prestato alla nazionale con ben 5 giocatori: a seguire l’Atalanta, che da sempre fa del suo settore giovanile un vanto, con 3 giocatori.

PROBABILI FORMAZIONI ISOLE SALOMONE ITALIA

La difesa della porta azzurra dovrebbe essere affidata a Molla, ma mister Nunziata ha a disposizione 3 portieri di livello assoluto sui quali contare. La coppia difensiva è collaudata e risponde ai nomi di Dalle Mura e del già citato Pirola, mentre a centrocampo spazio. a Panada e Brentan. L’estro e la fantasia dello juventino Tongya serviranno a innescare Cudrig, l’unico certo di un posto da titolare, e la sua spalla in attacco, in corso il ballottaggio tra Colombo e Gnonto. Le Isole Salomone non si presentano al mondiale con lo stesso blasone e la stessa organizzazione che accompagna l’Italia. Il commissario tecnico Stanley Waita potrà contare su giovani che fanno tutti parte del settore giovanile delle squadre appartenenti alla stessa nazione. Le uniche due eccezioni sono Leon Kofana e Raphael Leai che proprio da questa stagione sono approdati e militano nelle file dei Wellington Phoenix in Australia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Isole Salomone Italia è disponibile su Sky – precisamente su Sky Sport Football e Sky Sport Uno – e ovviamente anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go, riservato ai soli abbonati Sky, su tablet, smartphone e apparecchi elettronici compatibili.



