DIRETTA ISRAELE FRANCIA, MATCH INDIRIZZATO

Ci siamo, la diretta Israele Francia risulterà molto utile anche alla nostra Italia dato che le squadre si trova nello stesso girone. Il match si giocherà questo giovedì 10 ottobre 2024 alle ore 20:45 presso la Bozsik Arena di Budapest. L’Israele è senza dubbio la squadra più debole del raggruppamento e a dimostrarlo sono anche i risultati ottenuti nelle prime due sfide. Contro il Belgio è arrivato il ko per 3-1 mentre con l‘Italia per 2-1 con il gol di Abu Dani.

La Francia invece ha ottenuto fin qui tre punti in classifica. All’esordio in questo Nations League è arrivato il brutto ko al Parco dei Principi contro l’Italia per 3-1 dopo essere passati in vantaggio al primo minuto. Col Belgio è arrivata la vittoria per 2-0 grazie a Kolo Muani e Dembele.

DIRETTA IN TV ISRAELE FRANCIA, COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO

Se volevate vedere la diretta Israele Francia in tv rimarrete delusi. Questo poiché nessuna emittente televisiva ha acquistato i diritti per la Nations League, a patto naturalmente dei match dell’Italia. L’unica soluzione rimane dunque la diretta streaming, dato che il sito della Uefa permetterà di assistere all’evento gratuitamente.

LE PROBABILI FORMAZIONI ISRAELE FRANCIA

Queste invece sono le possibili scelte degli allenatori ovvero le probabili formazioni della diretta Israele Francia. Gli israeliani si schiereranno secondo il 3-4-2-1 con Gerafi in porta, difesa a tre composta da Nachmias, Shlomo e Kanichowsky. Agiranno da esterni Jehezkel e Abada mentre Lavi e Peretz saranno in mediana. Davanti Revivo-Solomon dietro a Khalaili. Classico 4-3-3 invece per la Francia con Maignan tra i pali, retroguardia formata da Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernandez: Camavinga e Zaire-Emery mezzali mentre Koné regista. In attacco Dembélé, Mbappé e Barcola.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ISRAELE FRANCIA

Ci sono pochi dubbi circa le quote per le scommesse della diretta Israele Francia. A partire totalmente favorita è naturalmente la Nazionale di Deschamps a 1.20. Il successo dell’Israele vale dodici volte la posta in palio mentre la X a 7. L’Over 2.5 è molto basso dato che lo troviamo appena a 1.48 con l’Over alla stessa soglia a 2.25. Infine, Gol e No Gol sono a 2.10 e 1.67.