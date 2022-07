Diretta Israele Inghilterra U19/ Streaming video Rai: ecco la finale degli Europei!

DIRETTA ISRAELE INGHILTERRA U19: PER IL TITOLO!

Israele Inghilterra U19, in diretta dallo Stadion Anton Malatinsky di Trnava, si gioca alle ore 20:00 di venerdì 1 luglio: è la finale degli Europei Under 19 2022, e dunque con questa partita verrà assegnato il titolo giovanile. È una finale a sorpresa: possiamo innanzitutto dire che l’Italia ha mancato una grande opportunità di rivincere il torneo a distanza di 19 anni, purtroppo gli azzurrini sono stati rimontati dall’Inghilterra e hanno perso una semifinale giocata bene, dovendosi accontentare della qualificazione ai Mondiali Under 20 del prossimo anno.

Il colpo grosso lo ha fatto Israele, che contro ogni pronostico è arrivata in finale: la sorprendente vittoria contro la Francia ha rappresentato un sogno per una nazionale che finora si era vista poco o nulla nel contesto Under 19, e che ora invece è clamorosamente ad un passo dal titolo europeo. Vedremo cosa succederà nella diretta di Israele Inghilterra U19; aspettando che la finale prenda il via, possiamo fare un rapido aggiornamento su quelle che potrebbero essere le scelte operate dai due Commissari Tecnici a Trnava, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA ISRAELE INGHILTERRA U19 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DEI MONDIALI 2022

La diretta tv di Israele Inghilterra, finale degli Europei Under 19 2022, sarà trasmessa sulla televisione di stato: il canale di riferimento sarà Rai Sport + HD, e dunque la partita che assegnerà il titolo giovanile sarà un appuntamento in chiaro, una bella notizia certamente per tutti gli appassionati. In assenza di un televisore il match si potrà seguire anche con il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà visitare il sito di Rai Play (www.raiplay.it) o installare la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ISRAELE INGHILTERRA U19

È probabile che per Israele Inghilterra U19 Ofir Haim confermi gli undici che hanno vinto la semifinale: dunque Tzarfati in porta con Lemkin e Israelov centrali davanti a lui, poi due terzini che sarebbero Feingold e Revivo pronti ad accompagnare l’azione di Madmon, il regista della squadra che in mezzo gioca al fianco di Kancepolsky, in gol contro la Francia. Davanti, ecco la linea di trequarti con Abed e Lugassy che partirebbero dalle corsie laterali; il giocatore che fluttuerà tra le linee sarà Gloukh, come prima punta invece Ebraheim resta in vantaggio su Turgeman.

Conferme anche per Ian Foster: l’Inghilterra gioca con modulo speculare, Cox (decisivo contro l’Italia) viene protetto da Quansah – il matchwinner – e Edwards mentre Norton-Cuffy e Doyle agiscono come esterni bassi. A centrocampo Chukwuemeka e Iroegbunam sono in vantaggio sulla concorrenza; occhio invece sulla trequarti, dove Alex Scott insidia la maglia di Devine per partire a destra. Sull’altro versante Samuel Iling, che gioca nella Juventus, parte sfavorito rispetto a Vale mentre Ramsey giocherà come trequartista centrale, con Scarlett o Jebbison da centravanti.











