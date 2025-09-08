Diretta Israele Italia streaming video Rai 1: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per le qualificazioni Mondiali 2026.

DIRETTA ISRAELE ITALIA (RISULTATO 1-0): LEMKIN KO, ENTRA SHLOMO!

Partenza in salita per l’Italia contro Israele. Al 4’ gli avversari trovano il gol sugli sviluppi di un corner, ma l’arbitro annulla per fallo di Lemkin su Donnarumma, protagonista di una sfortunata autorete. Lo stesso difensore israeliano poco dopo è costretto ad abbandonare il campo per infortunio, sostituito da Shlomo all’8’. Al 12’ nuove proteste di Israele per un contatto in area tra Donnarumma ed Eliel Peretz, giudicato regolare dal direttore di gara. Il vantaggio arriva comunque al 16’: Dasa serve Biton sulla destra, il suo cross rasoterra viene deviato malamente da Locatelli che, in scivolata, trafigge il proprio portiere. Gli azzurri reagiscono e al 22’ sfiorano il pari con Retegui, fermato in angolo da Nachmias. (agg. di Fabio Belli)

COME VEDERE LA DIRETTA ISRAELE ITALIA IN STREAMING VIDEO TV

Ancora una volta la diretta Israele Italia sulla nostra tv viene garantita in chiaro su Rai 1, con conseguente diretta streaming video disponibile su Rai Play. DIRETTA ISRAELE ITALIA SU RAIPLAY

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Prende il via la diretta Israele Italia, il ricordo più recente riguarda lo scorso autunno e le due partite nel girone di Nations League, vinte entrambe dagli azzurri che sul neutro della Boszik Arena di Budapest avevano ottenuto un 2-1 grazie ai gol di Davide Frattesi e Moise Kean e poi avevano dilagato al ritorno, giocato a Udine, grazie a Mateo Retegui (rigore), Frattesi e una inusuale doppietta di Giovanni Di Lorenzo, che nell’occasione indossava anche la fascia di capitano. I precedenti contro Israele sono in generale molto favorevoli: in sette incroci l’Italia ha raccolto sei vittorie a fronte di uno 0-0 nel giugno 1970.

Possiamo ricordare l’ultimo turno delle qualificazioni al Mondiale 1962: vincemmo 4-2 in trasferta con i gol di Francisco Lojacono, José Altafini e Mario Corso (doppietta) partendo da uno 0-2 nel primo tempo, poi fu trionfale 6-0 al ritorno. Adesso tutti comodi e a leggere le formazioni ufficiali: la diretta Israele Italia può prendere il via! ISRAELE (4-2-3-1): Da. Peretz; Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo; Dor Peretz, E. Peretz; Khalaili, Gloukh, Solomon; Biton. Allenatore: Ran Ben Shimon ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, G. Mancini, A. Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean. Allenatore: Gennaro Gattuso (agg. di Claudio Franceschini)

ISRAELE ITALIA: PER CONFERMARSI!

La diretta Israele Italia ci fa compagnia a partire dalle ore 20:45 di lunedì 8 settembre: ovviamente campo neutro, in questo caso la Bozsik Arena di Budapest, per una partita valida per la sesta giornata nel girone I delle qualificazioni Mondiali 2026, e per gli azzurri una bella occasione per sistemare la classifica.

Il riferimento rimane la Norvegia, ancora a punteggio pieno e che dovremo battere (forse di goleada) al ritorno; intanto però è chiaro che l’Italia debba fare il pieno di punti nelle altre partite – o sperare in un passo falso scandinavo – intanto l’esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina federale è andato decisamente bene.

L’avversario era modesto, ma in ogni caso il 5-0 contro l’Estonia ha dato fiducia e aperto molto bene il nostro nuovo ciclo; adesso sfidiamo Israele che nell’ultima uscita ha liquidato la Moldavia (4-0), per adesso bisogna ancora fare i conti con loro che hanno una classifica migliore ma anche una partita in più.

Batterli due volte significherebbe doversi preoccupare, appunto, solo della Norvegia e sarà già tanto così; guardiamo con fiducia alla trasferta ungherese e, aspettando che la diretta Israele Italia prenda il via, ci lanciamo nell’approfondimento delle probabili formazioni con le scelte da parte dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI ISRAELE ITALIA

Andiamo allora a studiare la diretta Israele Italia con le scelte di campo: Ran Ben Shimon schiera i nostri avversari con un 4-1-4-1 nel quale Daniel Peretz è il portiere titolare, con Nachmias e Lemkin (favorito su Shlomo) come centrali di una difesa che viene completata da Dasa e Revivo sugli esterni. Eliel Perez è il giocatore di raccordo tra i reparti, con la collaborazione che arriverà dalla trequarti dove giocano Gloukh e Dor Peretz come mezzali “mascherate”; poi i laterali alti che dovrebbero essere ancora Dan Biton e Solomon, mentre come centravanti Baribo rimane in vantaggio su Turgeman.

Gattuso potrebbe confermare quasi tutti gli effettivi di venerdì, ma comunque cambiare: la difesa resta quella con Alessandro Bastoni e Calafiori a protezione di Gianluigi Donnarumma, Di Lorenzo e Dimarco corrono sulle fasce e in mezzo al campo c’è il tandem Barella-Tonali, poi attenzione agli altri esterni perché Cambiaso può sostituire Politano (o Zaccagni) formando un 4-4-2 più compatto, in alternativa Locatelli può infoltire il centrocampo con il passaggio a una sorta di 4-3-3, in questo caso allora a rimanere fuori sarebbe uno tra Kean e Retegui che però sembrano destinati a fare ancora reparto insieme.

ISRAELE ITALIA: PRONOSTICO E QUOTE

Le quote che l’agenzia Snai ha previsto sulla diretta Israele Italia danno ragione agli azzurri, infatti possiamo notare che il segno 2 per il successo della nostra nazionale corrisponde a 1,40 volte quanto avrete messo sul piatto, mentre il segno 1 che va a regolare i tre punti per Israele porta in dote una vincita pari a 7,25 volte la vostra giocata; infine il pareggio, per il quale puntare sul segno X, vi farebbe guadagnare 4,75 volte l’importo che avrete pensato di investire sulla partita.