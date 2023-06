DIRETTA ISRAELE REPUBBLICA CECA U21/ Video streaming tv: sarà una partita inedita (Europei 2023)

DIRETTA ISRAELE REPUBBLICA CECA U21: I TESTA A TESTA

Nella storia di Israele Repubblica Ceca U21 non abbiamo alcun precedente: curioso o meno che sia, non ci sono riferimenti ufficiali che ci possano introdurre alla partita valida per gli Europei Under 21 2023. Sarà anche il primo incrocio tra i due CT: Guy Luzon, quello di Israele, è in carica da poco più di un anno (maggio 2022) mentre Jan Suchoparek, Commissario Tecnico della Repubblica Ceca, guida la Under 21 del suo Paese dal luglio di due anni fa. Suchoparek è stato un valido elemento delle sue nazionali: 13 presenze nella vecchia Cecoslovacchia, cui ha sommato 48 apparizioni con la Repubblica Ceca nuovamente unito.

Si è distinto anche agli Europei 1996, quelli in cui la sua nazionale ha raggiunto la finale poi persa contro la Germania: titolare di quella squadra, ha segnato un gol contro la Russia nella fase a gironi. In carriera ha vinto il campionato ceco con lo Slavia Praga e una Coppa di Cecoslovacchia con il Dukla Praga, in seguito è andato a giocare in Francia e con lo Strasburgo ha messo in bacheca la Coppa di Lega. Oggi Suchoparek ha la bella occasione di portare la Repubblica Ceca U21 ai quarti degli Europei 2023, staremo a vedere se riuscirà nell’impresa che significherebbe anche eliminare i campioni in carica della Germania, niente male davvero… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ISRAELE REPUBBLICA CECA U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Israele Repubblica Ceca U21 non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: non è questa una delle partite che sono coperte dalla televisione di stato nel mercoledì dedicato agli Europei Under 21 2023. Di conseguenza non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale per seguire questo match, ma comunque potrete avere le informazioni utili visitando il sito della Uefa (www.uefa.com) oppure consultando i relativi account presenti sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

ISRAELE REPUBBLICA CECA U21: DUE PER UN POSTO!

Israele Repubblica Ceca U21, che sarà diretta dall’arbitro croato Duje Strukan, si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 28 giugno, presso lo stadio Givi Kiladze di Kutaisi: nel gruppo C degli Europei Under 21 2023 abbiamo una sorta di spareggio per la qualificazione ai quarti di finale. Alla Repubblica Ceca basta un pareggio, grazie alla vittoria ottenuta contro la Germania e proprio al pareggio che Israele è riuscito a strappare ai tedeschi, che sono campioni in carica ma in questo girone rischiano incredibilmente l’eliminazione con tanto di ultimo posto in classifica.

Israele invece ha un solo punto, avendo poi perso contro l’Inghilterra: dunque dovrà necessariamente vincere e sperare che la Germania non faccia lo stesso o che, se fosse così, la differenza reti diventi migliore di quella tedesca. Impresa complessa ma comunque ancora fattibile, e dunque sarà partita vera da entrambe le parti; non resta che vedere come andranno le cose nella diretta di Israele Repubblica Ceca U21, nel frattempo prendiamoci del tempo per andare a leggere insieme le probabili formazioni qui a Kutaisi.

PROBABILI FORMAZIONI ISRAELE REPUBBLICA CECA U21

Guy Luzon ritrova Karzev per la diretta Israele Repubblica Ceca U21, dunque dovrebbe mandarlo in campo come titolare: in mezzo rischia il posto Azoulay, con la conferma di Gandelman e dei due laterali che sarebbero Layous e Khalaili. In porta per Israele giocherà Peretz; poi Lemkin e Cohen formeranno la coppia centrale in difesa con Jaber a destra e Revivo a sinistra, per quanto riguarda il reparto offensivo dovremmo avere la conferma sia di Gloukh, che sarebbe il trequartista, che di Turgeman che invece agirebbe in qualità di prima punta.

La Repubblica Ceca di Jan Suchoparek si dispone con il 4-3-3: Jaros il portiere, Vitik e Hranac come centrali di una difesa che sarà completata dai due terzini Gabriel, a destra, e Fukala a sinistra. In mezzo al campo la regia dovrebbe essere ancora quella di Cerv; con lui agiranno in qualità di mezzali Valenta e Zamburek, mentre nel tridente offensivo possibile variazione sugli esterni con Jarosek e Danek (o Sulk) che insidiano Karabec e Kusej, comunque favoriti anche per questa partita. Il centravanti sarà invece Sejk.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Israele Repubblica Ceca U21, possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale israeliana vi farebbe guadagnare 2,95 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,40 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria della nazionale ceca, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 2,30 volte la vostra giocata.











