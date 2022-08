Diretta Italia Turchia/ Streaming video Rai: partita importante (Mondiali volley)

DIRETTA ITALIA TURCHIA: PER GLI OTTAVI DEI MONDIALI!

Italia Turchia, in diretta dall’Arena Stozice di Lubiana, si gioca alle ore 21:15 di lunedì 29 agosto: siamo nella seconda giornata dei Mondiali volley 2022, e per gli azzurri questa è una partita sostanzialmente decisiva. In che senso? Semplice: dopo aver dominato contro il Canada, come da pronostico, l’Italia affronta un match che, qualora vinto, ci consegnerebbe sostanzialmente le chiavi degli ottavi di finale. Va infatti ricordato che la formula prevede che le prime due di ciascun girone procedano nel percorso, accompagnate dalle quattro migliori terze (su cinque gruppi).

Va da sé che uscire vincitori dalla diretta di Italia Turchia, magari anche senza lasciare set per strada, significherebbe blindare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, cosa che ci lascerebbe a giocarci il primo posto nel gruppo E contro la Cina. Vedremo allora quello che succederà tra poche ore sul parquet dell’Arena Stozice; certamente nel match contro la Turchia siamo noi a partire favoriti, ma l’Italia dovrà mostrare partita dopo partita di saper crescere e, soprattutto, dovrà trovare la giusta condizione per quando si affronteranno i veri squadroni in questi Mondiali volley 2022.

DIRETTA ITALIA TURCHIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Turchia viene trasmessa dalla televisione di stato: l’appuntamento in questo caso è su Rai Due, dunque sul secondo canale potrete seguire il match in chiaro con la possibilità, come sempre, di visitare il sito di Rai Play o scaricarne la relativa app per la mobilità. L’alternativa è quella del decoder di Sky: naturalmente qui si tratterà di una visione riservata agli abbonati, con il servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA TURCHIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Turchia è una partita che Ferdinando De Giorgi non vuole sbagliare: ai Mondiali volley 2022 gli azzurri vanno a caccia di un titolo che manca da ormai 24 anni (e che era stato il terzo consecutivo), ma ci arriva avendo vinto gli Europei e questo ovviamente rende la nostra nazionale una delle principali candidate all’iride, o comunque un’osservata speciale. Il gruppo ormai si conosce, e lo ha dimostrato anche contro il Canada; trascinata da Alessandro Michieletto, l’Italia non ha avuto particolari problemi nel battere un’avversaria modesta.

Come del resto sembra essere anche la Turchia, che i Mondiali volley non li giocava da tempo e che agli Europei ha disputato le edizioni dal 2007 allo scorso anno (tranne una) senza però mai riuscire a brillare, tanto che il miglior piazzamento è il decimo posto della competizione vinta dall’Italia. Dunque adesso si tratta di scoprire se nella diretta di Italia Turchia gli azzurri rispetteranno un pronostico che li vede nettamente favoriti (come ci dice anche il quadro dei precedenti tra queste due nazionali), come detto un 3-0 contro l’avversaria di questa sera ci qualificherebbe di fatto agli ottavi, e psicologicamente sarebbe un traguardo non indifferente…











