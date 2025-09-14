Diretta Italia Algeria streaming video tv: orario e risultato live della prima partita degli azzurri ai Mondiali Volley 2025.

DIRETTA ITALIA ALGERIA: FINALMENTE L’ESORDIO AZZURRO!

La diretta Italia Algeria ci fa finalmente vivere, alle ore 15:30 (di casa nostra) di domenica 14 settembre, l’esordio della nostra nazionale maschile ai Mondiali volley 2025. Prima giornata del girone F, all’Araneta Coliseum di Quezon City: come sappiamo siamo nelle Filippine, sede di questo emozionante torneo.

L’Italia tra l’altro lo gioca dovendo difendere il titolo: tre anni fa siamo straordinariamente tornati sul tetto del mondo nell’epica finale disputata in Polonia (a casa loro), un capolavoro da parte di Ferdinando De Giorgi all’interno di un periodo che ci ha visto essere competitivi sempre, ma non spessissimo con l’oro al collo.

Naturalmente il grande sogno sarebbe quello di fare la doppietta: abbiamo ancora negli occhi la grande vittoria delle donne in Thailandia, ora la speranza è che la diretta Italia Algeria sia il primo passo del secondo trionfo azzurro consecutivo.

Questo lo scopriremo strada facendo, e sarà un percorso lungo nel quale le insidie non mancheranno; magari non nel girone eliminatorio, dal quale si qualificano le prime due della classifica, ma sicuramente procedendo nei Mondiali volley 2025. Per il momento, spazio a quello che ci dirà l’Araneta Coliseum per una diretta Italia Algeria ormai dietro l’angolo.

COME SEGUIRE LA DIRETTA ITALIA ALGERIA IN STREAMING VIDEO TV

Anche i Mondiali volley 2025 maschili sono in tv in chiaro, nello specifico la diretta Italia Algeria va in onda su Rai 2 con la possibilità della diretta streaming video su Rai Play.

DIRETTA ITALIA ALGERIA: UNA PRIMA PER TESTARSI

Con la diretta Italia Algeria la nostra nazionale fa un esordio del tutto morbido ai Mondiali volley 2025: la nostra avversaria si è qualificata alla competizione grazie al secondo posto nel Campionato Africano (vittoria all’Egitto) ma non metteva piede nel torneo iridato dalla bellezza di 27 anni, dunque già questo dato ci fa capire come gli azzurri partano nettamente favoriti, un pronostico che resta valido anche per le altre due partite del girone F. Ricordiamo allora che saremo sempre impegnati a Quezon City nella prima fase, sempre con un giorno di riposo tra una partita e l’altra.

Martedì 16 settembre torneremo in campo per la sfida contro il Belgio, tecnicamente quella che definirà il primo posto nel girone, poi giovedì 18 settembre avremo il match contro l’Ucraina. Diciamo che anche in questo caso il primo posto non ci dovrebbe sfuggire, a quel punto si formerà il tabellone degli ottavi di finale nei quali potremmo realisticamente essere impegnati lunedì 22 settembre, ma questo lo vedremo. Intanto immergiamoci nell’atmosfera della diretta Italia Algeria, sicuramente non la partita più scintillante ed emozionante di tutte ma è la prima degli azzurri ai Mondiali volley 2025, dunque altrettanto importante.