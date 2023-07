DIRETTA ITALIA ARGENTINA/ Video streaming tv: lo scorso giugno abbiamo perso ma… (VNL 2023, oggi 19 luglio)

DIRETTA ITALIA ARGENTINA: IL PRECEDENTE

Lo abbiamo già detto, ma aspettando la diretta di Italia Argentina possiamo approfondire il discorso: la nostra VNL 2023 è iniziata con l’incrocio contro la nazionale sudamericana. Era il 6 giugno, e l’Italia inaugurava un primo girone a Ottawa: le cose erano andate tutt’altro che bene, l’Argentina aveva giocato molto meglio di noi e si era presa una vittoria meritata con i parziali di 25-22, 25-23, 25-18. Va però specificato che Ferdinando De Giorgi era senza i suoi big: i giocatori che il settembre precedente avevano vinto i Mondiali erano rimasti a casa, impegnati in un lavoro parallelo. La nazionale fitta di seconde linee e giovani si era anche ben comportata, aveva messo in campo il giusto orgoglio ma l’Argentina si era dimostrata superiore.

La nostra Volley Nations League era poi proseguita, a partire dalla seconda settimana di Rotterdam, con i big: a quel punto il passo dell’Italia è totalmente cambiato e sono arrivate le vittorie importanti, un solo ko (quello contro la Polonia) ma anche la qualificazione ai quarti di finale senza troppi patemi. A distanza di un mese e mezzo la diretta di Italia Argentina torna a farci compagnia: per tanti aspetti il contesto è diverso rispetto all’inizio di giugno, e gli azzurri possono dire di partire favoriti nella partita di Danzica… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA ARGENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Argentina, come tutte le partite degli azzurri nella VNL 2023, viene garantita dalla televisione satellitare: un appuntamento riservato agli abbonati, che potranno seguire il match su Sky Sport Summer (così chiamato per il periodo estivo) e Sky Sport Arena, vale a dire ai canali 201 e 204 del decoder. I clienti Sky potranno poi avvalersi del servizio di diretta streaming video, in assenza di un televisore: non comporta costi aggiuntivi e può essere attivato, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie all’applicazione Sky Go.

ITALIA ARGENTINA: LE FINALI DI VNL 2023!

Italia Argentina, in diretta dalla Ergo Arena di Danzica, si gioca alle ore 20:00 di mercoledì 19 luglio: la partita è valida per i quarti di finale della VNL 2023, il torneo maschile di volley che gli azzurri hanno iniziato la bellezza di 43 giorni fa, curiosamente proprio contro la nazionale sudamericana che nell’occasione ci aveva rifilato un sonoro 3-0. All’epoca però l’Italia era priva dei suoi big: per la prima settimana di VNL 2023 infatti Ferdinando De Giorgi aveva dato spazio a giovani e seconde linee, poi con i campioni del mondo in campo siamo andati a prenderci le fasi finali e ora speriamo di mettere in bacheca un trofeo che non abbiamo mai vinto.

A proposito di Mondiali, gli azzurri tornano sul luogo del delitto: lo scorso settembre hanno festeggiato il titolo iridato in Polonia, anche se allora si trattava di Katowice mentre qui siamo appunto a Danzica. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Italia Argentina: la presenza dei nostri big fa pendere dalla parte azzurra l’ago della bilancia per la qualificazione alla semifinale, ma i sudamericani hanno fatto molto bene nel corso della VNL 2023 e dunque non vanno assolutamente sottovalutati, tra poche ore si comincerà a giocare e il campo fornirà il suo responso insindacabile…

DIRETTA ITALIA ARGENTINA: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta di Italia Argentina ci avviciniamo dunque alla finale di VNL 2023, che sarà la prossima domenica ovviamente qui a Danzica: gli azzurri come detto non sono mai riusciti a vincere questa competizione e non sono mai nemmeno saliti sul podio, ma adesso è abbastanza logico considerarli favoriti per il titolo visto che, appunto, meno di un anno fa sono tornati sul tetto del mondo con un gruppo fantastico e ancora mediamente giovane. L’obiettivo a lungo termine (ormai nemmeno troppo) per De Giorgi e i suoi ragazzi è quello delle Olimpiadi; nel frattempo vincere la Nations League cementerebbe la nostra superiorità.

Come detto l’Argentina è una squadra che ha talento, lo ha dimostrato durante una VNL 2023 nella quale ha messo insieme 9 vittorie e appena 3 sconfitte. Vale a dire lo stesso record dell’Italia, rispetto alla quale ha anche vinto più set (perdendone però di più) e centrando gli stessi punti, ovvero 26; l’Italia parte favorita ma non può dare per scontata questa partita di Danzica, inoltre possiamo ricordare che in precedenza si è giocata Usa Polonia e questo è il quarto di finale che incrocia l’eventuale strada degli azzurri nel tabellone di VNL 2023. Ora, parola al campo…











