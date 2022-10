Diretta Italia Argentina/ Streaming video Rai 2: Azzurre favorite, Mondiali volley

DIRETTA ITALIA ARGENTINA: SFIDA FACILE?

Italia Argentina, in diretta dalla Ahoy Arena della città olandese di Rotterdam, si giocherà alle ore 17.15 di questo pomeriggio, venerdì 7 ottobre: la partita di volley sarà la terza per la nostra Nazionale nel girone E della seconda fase dei Mondiali di pallavolo femminile 2022. Possiamo dire che la diretta di Italia Argentina sulla carta potrebbe essere l’impegno più “facile” per le Azzurre del c.t. Davide Mazzanti in questa seconda fase, rispetto alla sconfitta al tie-break contro il Brasile, la bella vittoria in rimonta contro il Giappone e anche la partita che ci attenderà domani contro la Cina. L’Argentina infatti è ultima e già eliminata, mentre l’Italia campionessa d’Europa in carica e vincitrice della Nations League 2022 cerca il migliore piazzamento possibile in questa seconda fase per guadagnare vantaggio verso i quarti di finale.

L’ingresso tra le prime di fatto non è in discussione, anche grazie al bilancio di cinque vittorie su cinque nella prima fase che ora forma una classifica unica con la seconda, però oggi si deve vincere per chiudere i conti e blindare anche una posizione di vertice, anche se la bizzarra formula di questi Mondiali di volley femminili 2022 vorrà poi che pure ai quarti si affrontino di nuovo le formazioni di questo gruppo. Quello che conta sarà vedere la migliore versione dell’Italia, senza pensare che questa sia la partita più “facile”, perché sarebbe naturalmente il modo peggiore di complicarci la vita: la diretta di Italia Argentina che cosa ci dirà?

ITALIA ARGENTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Argentina sarà garantita in chiaro per tutti gli appassionati di volley: l’appuntamento sarà infatti garantito su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, e di conseguenza anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. Appuntamento anche per gli abbonati alla tv satellitare, che potranno seguire Italia Argentina in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (canali numero 201 e 204) e in diretta streaming video tramite Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI ITALIA ARGENTINA

DIRETTA ITALIA ARGENTINA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Argentina, dobbiamo naturalmente evidenziare che la seconda fase dei Mondiali di volley femminile ha portato finora sfide di altissimo livello contro Brasile e Giappone. Contro le sudamericane è stata una partita bellissima, difficile fare delle accuse quando si perde ai vantaggi del quinto set, ma la lezione è stata subito appresa perché l’Italia il giorno successivo ha dominato contro il Giappone, sapendo rimediare a un brutto primo set con un crescendo meraviglioso nei parziali successivi. Considerata anche l’eccellente prestazione contro l’Olanda, possiamo parlare di Azzurre in crescita dopo le preziose vittorie delle prime partite, che però avevano convinto di meno dal punto di vista tecnico.

La diretta di Italia Argentina, da un certo punto di vista, richiama quegli incontri: avversaria meno forte, bisogna vincere per blindare definitivamente una posizione di vertice e poi giocarci il primato domani pomeriggio, nell’ultima partita del girone contro la Cina. Le sudamericane non hanno molto da chiedere: nella prima fase hanno vinto contro Repubblica Ceca e Colombia prendendosi così la qualificazione al secondo girone, per il resto hanno raccolto cinque sconfitte contro Brasile, Cina, Giappone, Belgio e Olanda, raccogliendo un solo set contro le olandesi. Oggi anche noi dobbiamo puntare a una netta vittoria, perché poi passeranno meno di 24 ore prima della Cina…











