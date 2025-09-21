Diretta Italia Argentina streaming video Rai 2: orario e risultato live dell’ottavo di finale dei Mondiali volley 2025, oggi domenica 21 settembre

DIRETTA ITALIA ARGENTINA: L’OTTAVO DI FINALE

Ci sono già stati molti colpi di scena nella fase a gironi, con la diretta Italia Argentina quindi siamo pronti a vivere altre emozioni per infiammare la domenica mattina, con inizio alle ore 9.30 italiane di oggi, domenica 21 settembre, negli ottavi di finale dei Mondiali volley 2025 alla SM Mall of Asia Arena di Pasay, nelle Filippine.

L’Argentina ha vinto il girone che ha sancito la clamorosa eliminazione della Francia, finita alle spalle dei sudamericani e anche della Finlandia. Tre vittorie su tre per l’Argentina, una per 3-1 e le altre due per 3-2: specialisti delle partite molto lunghe, dobbiamo prepararci a una battaglia che potrebbe essere durissima.

Questo incrocio negli ottavi di finale è determinato dal fatto che l’Italia ha chiuso al secondo posto il suo girone a causa della sconfitta per 3-2 contro il Belgio, che così si preso il primato nonostante gli Azzurri campioni del Mondo in carica abbiano vinto per 3-0 le altre due partite del nostro gruppo.

Molto significativo è stato soprattutto il 3-0 contro l’Ucraina di giovedì, perché di fatto era già una partita da dentro o fuori e gli uomini del c.t. Ferdinando De Giorgi l’hanno superata nel migliore dei modi, anche se il primo posto era ormai irraggiungibile. Eccoci allora pronti a vivere la diretta Italia Argentina, per una domenica mattina sportivamente rovente…

ITALIA ARGENTINA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Una domenica mattina per cuori forti su Rai 2, che sarà il riferimento per la diretta Italia Argentina in tv. Molte saranno invece le possibilità per la diretta streaming video: per tutti tramite Rai Play, oppure anche su DAZN e VBTV, in questi due casi su abbonamento.

DIRETTA ITALIA ARGENTINA: UNA BATTAGLIA ANNUNCIATA

I nostri dovevano essere i gironi degli Azzurri campioni del Mondo e della Francia campionessa olimpica, le previsioni sono finite nel cestino ma almeno noi ci siamo presi il secondo posto e quindi l’avventura prosegue con la diretta Italia Argentina. Evidentemente non è stata la migliore Italia, già qualche segnale si era visto contro l’Algeria e con il Belgio abbiamo pagato dazio, però la reazione contro l’Ucraina è stata importante anche a livello mentale e di personalità, perché avremo bisogno di dare il massimo oggi contro l’Argentina, una squadra che si esalta tanto più le battaglie sono complicate.

Lo abbiamo già accennato: i sudamericani hanno già giocato 14 set in tre partite, a volte si complicano la vita (vedi la fatica fatta per battere la debole Corea del Sud) ma sono difficilissimi da battere per chiunque, come indicano i due successi per 3-2 sulla Finlandia e soprattutto sulla Francia, in una partita a dir poco memorabile che ha tenuto tutti con il fiato sospeso giovedì. Insomma, la migliore Italia sarebbe superiore all’Argentina, ma se il gioco si farà duro dovremo sfoderare tutte le nostre qualità per aggiudicarci la battaglia che certamente sarà la diretta Italia Argentina…