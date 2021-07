Diretta Italia Argentina/ Streaming video Rai: amichevole verso Tokyo (volley)

DIRETTA ITALIA ARGENTINA: AMICHEVOLE VERSO LE OLIMPIADI

Italia Argentina è in diretta alle ore 18:00 di domenica 11 luglio: siamo al PalaCisterna per il primo di due appuntamenti che la nostra nazionale di volley maschile affronta in vista delle Olimpiadi 2020 di Tokyo. Un’amichevole dunque, ma di lusso perché la Seleccion negli ultimi anni ha dimostrato di poter entrare nell’élite del volley maschile, e perché ovviamente qualunque match di avvicinamento ai Giochi rappresenta un evento che Gianlorenzo Blengini e i suoi ragazzi non possono sbagliare.

Anche per questo dunque sarà interessante scoprire quello che succederà oggi; parlando di amichevoli, ovviamente bisogna dire che il risultato non è quello che conta perché bisogna livellare e sistemare dettagli che esulano da questo. Tuttavia, come abbiamo detto lungo il percorso della Nations League, vincere aiuta a vincere e di conseguenza la speranza è che nella diretta di Italia Argentina possa comunque arrivare un successo per i nostri ragazzi, staremo a vedere se sarà davvero così.

DIRETTA ITALIA ARGENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Italia Argentina dovrebbe essere trasmessa su Rai Sport: potrete dunque seguire questa amichevole di volley maschile sul vostro digitale terrestre e, nel ricordare che il canale è accessibile anche dal decoder di Sky, possiamo aggiungere ovviamente che è disponibile il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e che vi permetterà di assistere al match su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, visitando il sito o l’app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA ARGENTINA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Argentina rappresenta dunque la prima tappa di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo: potremmo dire che lo sia stata anche la Nations League, ma sappiamo bene che la scelta di Blengini e del suo staff è stata quella di lasciare a casa i big e portare a Rimini una nazionale sperimentale, con giovani e giocatori “minori”, se possiamo definirli in questo modo, a caccia anche di un pass per il Giappone. Le Olimpiadi rappresentano l’obiettivo di una vita, non solo per gli uomini che nello specifico andranno a giocarle tra poco ma anche per la pallavolo italiana, perché la competizione a cinque cerchi è l’unica che l’Italia non sia mai riuscita a vincere e la cosa ci pesa parecchio, soprattutto per come sono andate certe edizioni nel periodo in cui dominavamo il mondo ma, bisogna aggiungerlo, anche in epoca recente quando avremmo potuto fare il colpo grosso. Si sta quindi avvicinando il momento della diretta di Italia Argentina e dunque adesso noi dobbiamo metterci comodi e stare a vedere quello che succederà al PalaCisterna…



