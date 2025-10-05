Tutte le informazioni della diretta Italia Argentina, situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale

Diretta Italia Argentina U20, albiceleste tra le favorite per la vittoria finale

Nella notte italiana all’Estadio Elias Figueroa Brander di Valparaiso in Cile si giocherà la diretta Argentina Italia, la terza e ultima partita del girone dei Mondiali Under 20 che vede impegnati gli azzurri che affronteranno una delle favorite alla vittoria finale con l’obiettivo di vincere e strapparle il primato nel girone così da avere un accoppiamento più favorevole nella prima partita della fase ad eliminazione. L’albiceleste è una delle favorite per la vittoria finale e nel girone ha dimostrato la sua forza, nell’ultima occasione nel 4-1 contro l’Australia, mentre gli azzurri non sono andati oltre il 2-2 contro Cuba.

Diretta Italia Argentina U20 streaaming video, dove seguire la partita in tv

Per tutti i tifosi della nazionale e gli interessati nella sfida della competizione più importante della categoria, la diretta Argentina Italia del Mondiale Under 20 sarà facilmente fruibile dalle 1.00 grazie alle reti Rai, la sfida infatti sarà mandata in onda in chiaro da Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre, e in contemporanea in streaming su RaiPlay. Per chi invece volesse affidarsi ad un altro servizio c’è anche la possibilità di scegliere lo streaming su FIFA+, il servizio che la federazione organizzatrice propone attraverso il suo sito o sotto forma di applicazione scaricabile su tutti i dispositivi.

Italia Argentina U20, probabili ventidue in campo

Dopo due vittorie convincenti nella diretta Argentina Italia del Mondiale Under 20 la selezione albiceleste cercherà di ottenere l’ennesima vittoria così da consolidare il primo posto, Diego Placente proporrà ancora il suo 4-2-3-1 con Barbi tra i pali, Gorosito e Villalba terzini con Ramirez e Fernandez a completare il reparto, Delgado e Acuna mediani davanti alla difesa, trequarti composta da Andino e Carrizo sulle fasce e Montoro in posizione centrale alle spalle di Sarco.

Gli azzurri di Carmine Nunziata invece non dovrebbero distaccarsi molto dal solito 3-4-2-1 in cui però dovranno fare a meno di Idrissou, squalificato, Nunziante quindi sarà il portiere, Natali, Corradi e Sardo i difensori, Idele, Mannini, Sala e Cama i centrocampisti, Mosconi e Romano i trequartisti e Okoro l’attaccante.

Pronostico Italia Argentina U20, possibile esito finale

Nella diretta Argentina Italia del Mondiale Under 20 ci si aspetta di vedere una partita ricca di emozioni, ribaltamenti di campo e occasioni da gol per il grande valore delle due squadre e la bravura dei loro commissari tecnici, sicuramente i sudamericani partono come favoriti per via dei giocatori talentuosi su cui possono contare e per le prestazioni messe in mostra nelle prime partite. Gli azzurri però sono una squadra ostica per tutti messa bene in campo e tatticamente pronta e inoltre nell’ultima edizione è arrivata fino in fondo, senza però riuscire a conquistare il trofeo.