Diretta Italia Argentina streaming video tv: orario e risultato live dell'amichevole di basket al PalaDozza di Bologna.

DIRETTA ITALIA ARGENTINA (RISULTATO 40-33): IL VANTAGGIO SALE A +7!

Brussino apre il secondo quarto con un canestro, subito pareggiato da Niang. Un malinteso tra Spissu e lo stesso Niang in rimessa consente all’Argentina di accorciare con Vaulet, ma Diouf risponde sotto canestro e una tripla di Brussino mantiene il punteggio sul 29-26 a 7’43” dall’intervallo. Fontecchio, dopo un errore in attacco, recupera palla e avvia il contropiede che manda Spagnolo in lunetta per il 2/2. Corbalan sbaglia dalla distanza e, poco dopo, un canestro di Melli costringe Prigioni al timeout sul 33-26. Negrete commette passi, Diouf schiaccia e un nuovo recupero azzurro consolida il vantaggio (35-26 al 16’). Vildoza riduce le distanze, ma Spissu segna il +10. Ancora Spagnolo dalla lunetta porta il punteggio sul 40-28 a 2’39” dalla pausa. Corbalan risponde con un gioco da tre punti e una stoppata su Diouf, ma l’Argentina non concretizza. Nel finale, entrambe le squadre calano d’attenzione, con l’Italia in difficoltà contro la zona. Caffaro realizza due liberi a 31” dalla sirena, fissando il punteggio sul 40-33 all’intervallo. (agg. di Fabio Belli)

COME SEGUIRE LA DIRETTA ITALIA ARGENTINA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Italia Argentina viene trasmessa in tv sui canali di Sky Sport, un appuntamento riservato agli abbonati così come la diretta streaming video, che sarà su Sky Go e Now Tv.

VAULET TIENE A GALLA L’ALBICELESTE

L’Italia parte forte contro l’Argentina: dopo il primo vantaggio sudamericano firmato da Corbalan, gli Azzurri alzano la pressione difensiva e, con Spagnolo e Fontecchio, trovano canestri importanti fino al 11-5 di metà quarto. La squadra di Pozzecco corre bene in contropiede, sfruttando i recuperi di Thompson e Spissu, e tocca il +9 con la schiacciata di Procida (18-9). L’Argentina prova a rimanere in scia con Vaulet e Negrete, ma Akele mantiene il margine, segnando anche un gioco da tre punti nei secondi finali. Prima della sirena però, Vaulet risponde con un altro 2+1 che fissa il punteggio sul 25-19 per l’Italia al termine del primo quarto. (agg. di Fabio Belli)

PALLA A DUE!

Pronti a vivere la diretta Italia Argentina, naturalmente abbiamo già ricordato il grande momento della finale delle Olimpiadi che venne disputata il 28 agosto 2004, curiosamente lo stesso giorno – 21 anni dopo – dell’esordio azzurro agli Europei, con la vittoria dei sudamericani per 84-69. La partita fu equilibrata, ma nel secondo tempo l’Argentina cambiò passo: guidata da un Luis Scola da 25 punti e 11 rimbalzi, fece un parziale di 41-28 negli ultimi 10 minuti, il quarto periodo terminò 24-15 e per gli azzurri ci furono ben poche speranze, anche se quella medaglia d’argento resta ancora oggi un capolavoro di Carlo Recalcati.

Gianmarco Pozzecco fu top scorer insieme a Matteo Soragna, con 12 punti a testa, mentre Luca Garri lottò sotto i tabelloni; il nostro attuale CT usciva dalla panchina perché nel quintetto, oltre a Soragna, trovavano spazio Massimo Bulleri, Gianluca Basile, Giacomo Galanda e Denis Marconato. Adesso i tempi sono diversi ma questa nazionale sembra potersi giocare le sue carte, soprattutto per un bel girone agli Europei per poi scoprire quale sarà il nostro destino in mezzo a tanti squadroni; lasciamo intanto che a parlare sia il parquet del PalaDozza per la diretta Italia Argentina, finalmente la partita comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA ARGENTINA: CHE AMICHEVOLE DI LUSSO!

Grande basket con la diretta Italia Argentina, un’altra amichevole che la nostra nazionale gioca – al PalaDozza di Bologna, ore 20:00 di giovedì 14 agosto 2025– in preparazione agli imminenti Europei. L’esordio è vicino: il 28 agosto l’Italia aprirà le danze contro la Grecia nel girone di Limassol, e bisognerà essere pronti.

Possiamo dire che gli azzurri lo siano: dopo la Trentino Cup la squadra allenata da Gianmarco Pozzecco ha alzato decisamente il tiro sfidando la Lettonia, guidata da Luca Banchi che due anni fa l’ha incredibilmente portata al quinto posto ai Mondiali, alla prima partecipazione di sempre.

La nazionale baltica ci ha messo sotto, ma l’Italia ha vinto con un grande quarto periodo e spinta dal talento di Simone Fontecchio, che naturalmente va a caccia di riscatto dopo aver dovuto saltare il Preolimpico dello scorso anno, assenza che forse si è rivelata decisiva in negativo.

Nella diretta Italia Argentina sfidiamo una grande nazionale, che porta in dote tanti ricordi: vicecampione del mondo nel 2019, oggi forse in una fase di declino strutturale ma pur sempre pericolosa e affascinante. Come andranno le cose al PalaDozza lo scopriremo tra poco, ma sicuramente ci divertiremo.

DIRETTA ITALIA ARGENTINA: RICORDI AGRODOLCI

Si avvicina il momento della diretta Italia Argentina, sicuramente un ricordo agrodolce anzitutto per Gianmarco Pozzecco. Il nostro coach faceva parte del roster che, guidato da Carlo Recalcati, nel 2004 aveva raggiunto una storica finale olimpica: l’avversaria era proprio l’Argentina di Rubén Magnano (che poi sarebbe stato allenatore di Varese), l’Italia si era dovuta accontentare della medaglia d’argento ma quella spedizione aveva fatto faville, soprattutto nella semifinale contro la Lituania, e ora agli Europei spera naturalmente di ripetere quei fasti sapendo di averne tutte le possibilità.

Aspettando Danilo Gallinari, gli azzurri si adagiano per il momento su Fontecchio, la cui esperienza in NBA non sta forse andando come sperato ma che in ambito FIBA ha già dimostrato di poter fare la differenza; bisogna provare a riscattare la sanguinosa sconfitta contro la Francia, derivata proprio dagli errori ai liberi di Fontecchio, e appunto quel Preolimpico giocato in maniera molto diversa rispetto a quello di tre anni prima; la diretta Italia Argentina vale poco dal punto di vista ufficiale, ma è un’interessantissima tappa di avvicinamento agli Europei e allora sarà importante giocare nel migliore dei modi.