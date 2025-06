DIRETTA ITALIA ARGENTINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci al via della diretta Italia Argentina, si chiuderà con questa partita la prima settimana degli Azzurri nella VNL 2025 e allora potremmo fare un passo in avanti per capire quali saranno i prossimi appuntamenti, sempre ricordando l’alternanza con le ragazze, per cui settimana prossima toccherà invece alle nostre olimpioniche. Gli uomini torneranno in azione dal 25 al 29 giugno, non molto lontano da Quebec in verità, perché giocheranno a Chicago: le avversarie saranno nell’ordine Polonia, Cina, Brasile e gli Usa padroni di casa.

Diretta Italia Francia/ Streaming video tv: la sfida più sentita! (Volley Nations League 2025, 14 giugno)

Successivamente, saremo già dal 16 al 20 luglio per gli ultimi impegni a Lubiana, decisamente più vicini a casa, contro Serbia, Ucraina, Slovenia e Olanda. Infine, si spera naturalmente che dal 30 luglio al 3 agosto possa esserci spazio per gli Azzurri nella Final Eight, che in questa Nations League 2025 sarà ospitata dalla Cina a Ningbo. Dopo questo piccolo salto in avanti, torniamo ad oggi e alla chiusura della Pool 1: comincia davvero la diretta Italia Argentina! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Italia Germania (risultato finale 3-2): azzurri in rimonta! (VNL 2025, oggi 12 giugno)

ITALIA ARGENTINA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Attenzione perché da programmazione non dovrebbe essere su Dazn la diretta Italia Argentina in tv, quindi il portale specializzato Volleyball Tv dovrebbe essere l’unico riferimento per la diretta streaming video.

ITALIA ARGENTINA: SI CHIUDE LA PRIMA SETTIMANA

La diretta Italia Argentina ci offrirà la conclusione della prima settimana della Volleyball Nations League 2025 maschile. Siamo ancora una volta a Québec, la città del Canada che in questi giorni ha ospitato la pool di Nations League con gli Azzurri. Subito una buona notizia: si gioca alle ore 17.00 del nostro pomeriggio oggi, domenica 15 giugno.

Diretta/ Italia Bulgaria (risultato finale 3-1): grande reazione e vittoria! (VNL 2025, oggi 11 giugno)

Il pomeriggio festivo potrebbe invogliare più persone a seguire la Nazionale di Ferdinando De Giorgi dopo lo scomodo impegno in piena notte contro la Francia, che ha visto l’Italia cedere per 3-1 ma al termine di una bella lotta, con i transalpini che hanno chiuso i conti con un quarto set deciso ai vantaggi per 26-24.

In precedenza erano arrivate la vittoria per 3-1 contro la Bulgaria al debutto e il successo in rimonta contro la Germania con un pirotecnico 3-2, la particolarità della diretta Italia Argentina è quindi il primo confronto con una rivale extra-europea in un match ufficiale per l’anno 2025, che culminerà con il Mondiale nel quale gli Azzurri difenderanno il loro titolo.

Sono test sempre molto significativi, confronti con le realtà di tutto il mondo, anche se in genere conosciute come appunto l’Argentina è comunque utile affrontare differenti scuole e filosofie di pensiero, soprattutto per i giocatori con meno esperienza che affiancano i veterani. Siamo allora davvero molto curiosi di goderci un bel pomeriggio festivo con la diretta Italia Argentina…

DIRETTA ITALIA ARGENTINA: FOCUS SUGLI AVVERSARI

Con la diretta Italia Argentina chiuderemo quindi la settimana canadese della Volley Nations League 2025 che curiosamente non ha proposto agli Azzurri la sfida contro i padroni di casa, invece affrontati e battuti con un divertente 3-2 proprio dall’Argentina, che per il resto ha avuto tre confronti con il volley europeo – prima dell’Italia, ha giocato con Bulgaria e Francia. Ricordiamo molto bene la sconfitta nei quarti delle Olimpiadi di Tokyo, che poi l’Argentina chiuse al terzo posto, anche se negli anni successivi i risultati sono stati più modesti per i sudamericani.

Possiamo ricordare l’ottavo posto ai Mondiali 2022 vinti proprio dall’Italia e poi l’undicesimo posto a Parigi 2024, dove l’Argentina non ha superato la fase a gironi. In compenso nel 2023 è arrivato il trionfo nel Campionato sudamericano, impresa mai banale al cospetto del Brasile, soprattutto in casa dei verdeoro, campioni continentali in 33 edizioni sia 35: gli altri due titoli sono andati all’Argentina, ma il precedente risaliva al 1964. Insomma, la sfida è sempre affascinante e allora la diretta Italia Argentina sarà davvero una bella chiusura per la trasferta canadese di Nations League…