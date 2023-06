DIRETTA ITALIA ARGENTINA/ Video streaming tv: ecco i convocati di Fefè De Giorgi (6 giugno 2023)

DIRETTA ITALIA ARGENTINA: I CONVOCATI

Verso la diretta di Italia Argentina, scopriamo quali sono i 14 giocatori convocati dal commissario tecnico della Nazionale italiana di pallavolo maschile, Ferdinando De Giorgi, per le quattro partite della prima settimana della VNL 2022 che si giocano a partire da oggi ad Ottawa, in Canada. Si tratta di un mix di campioni già affermati e di giovani emergenti, come spesso succede in Volleyball Nations League. I due palleggiatori saranno Marco Falaschi e Paolo Porro; ecco poi come schiacciatori Davide Gardini, Tommaso Rinaldi, Francesco Recine, Mattia Bottolo.

Come opposto ci saranno Yuri Romanò e Fabrizio Gironi, mentre come centrali sono stati convocati Marco Vitelli, Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca e Lorenzo Cortesia ed infine ci saranno i due liberi Fabio Balaso e Filippo Federici. Per le settimane successive, saranno possibili scelte diverse e vedremo se e cosa cambierà De Giorgi, che in effetti ha chiamato solo pochi dei protagonisti euro-mondiali delle scorse due estati, che tuttavia sicuramente rivedremo in azione più avanti nel torneo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA ARGENTINA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Argentina sarà garantita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Raddoppierà quindi anche la diretta streaming video di Italia Argentina, che sarà garantita agli abbonati tramite il servizio Sky Go, ma pure sulla piattaforma a pagamento Volleyball World TV.

ITALIA ARGENTINA: PRIMO ATTO DI UNA LUNGA AVVENTURA!

Italia Argentina, in diretta dalla capitale canadese Ottawa alle ore 22.30 italiane (le 16.30 locali) di questa sera, martedì 6 giugno 2023, sarà il primo atto della lunga avventura della VNL 2023 di volley maschile, che infatti comincia anche per gli uomini una settimana dopo le donne. La Volleyball Nations League è la competizione che da qualche anno ha sostituto la storica World League per quanto riguarda la pallavolo maschile e che caratterizza la prima parte della lunga estate delle Nazionali di volley, che in questo anno 2023 culminerà con gli Europei in programma in quattro nazioni (compresa l’Italia) dal 28 agosto al 16 settembre, giorno della finale a Roma, che saranno seguiti dal torneo di qualificazione olimpica dal 30 settembre all’8 ottobre.

Il cammino sarà quindi molto lungo e comincerà oggi con la diretta di Italia Argentina: la VNL 2023 maschile ci terrà compagnia fino al 23 luglio, a settimane alterne con le donne. Nella prima fase saranno dunque tre settimane di partite, la prima è ad Ottawa dove l’Italia giocherà in totale quattro partite affrontando nei prossimi giorni anche Stati Uniti, Cuba e infine Germania. Poi, alternando sempre una settimana di riposo a una di gioco, avremo altri due raggruppamenti da quattro partite ciascuno, per un totale di 12 partite da disputare nella prima fase. La classifica finale determinerà i nomi delle otto squadre qualificate per la fase finale della VNL 2023, che si terrà a Danzica, in Polonia. Fin qui abbiamo spiegato la formula, ma siamo curiosi adesso di scoprire cosa succederà nella diretta di Italia Argentina…

DIRETTA ITALIA ARGENTINA: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la VNL 2023, abbiamo già accennato al fatto che la diretta di Italia Argentina aprirà un cammino lungo, che diventerà addirittura lunghissimo se si pensa che l’obiettivo finale di questa estate saranno appunto gli eventi già citati, Europei e qualificazioni olimpiche. Comunque c’è grande desiderio di rivedere in azione l’Italia della pallavolo maschile guidata dal c.t. Fefé De Giorgi, che ha trascinato gli Azzurri nel 2021 alla vittoria dell’Europeo (titolo che quest’anno difenderemo int casa) e nel 2022 alla conquista del quarto Mondiale, vinto battendo la Polonia in finale.

Insomma, possiamo dire senza alcun dubbio che l’Italia è tornata ad essere una super potenza del volley mondiale, il mirino è sui grandi obiettivi stagionali e per il momento si lavoro con un mix di esperienza e gioventù, come è d’altronde tradizione nella VNL (come prima lo era nella World League), competizione sempre molto particolare, che impone una serie di partite ravvicinate e trasferimenti spesso pesanti – per l’Italia ad esempio le settimane successive saranno a Rotterdam e infine Manila. L’obiettivo in genere è duplice: naturalmente quello di fare più strada possibile nella VNL, ma anche quello di far crescere alcuni giovani e di fare esperimenti che potrebbero poi tornare utili nel resto dell’estate. Come sarà l’inizio? Ce lo dirà la diretta di Italia Argentina…











