Diretta Italia Argentina/ Streaming videotv: occasione azzurra! (Nations League)

DIRETTA ITALIA ARGENTINA: SI APRE LA TERZA SETTIMANA

Italia Argentina, in diretta dalla Fiera di Rimini alle ore 16:30 di mercoledì 9 giugno, si gioca per la Nations League 2021 di volley maschile: per gli azzurri si apre la terza settimana del torneo e dunque cambiano gli avversari, perché come sappiamo la formula divide il round robin in vari “gruppetti” settimanali con le sfidanti che ruotano, fino ad arrivare al punto in cui tutte le nazionali impegnate nel torneo (16) avranno affrontato una volta tutte le altre.

Gli azzurri arrivano dalla vittoria sofferta contro il Canada: una partita terminata al tie break e nella quale abbiamo dovuto sudare più del previsto, ma che alla fine ci ha regalato la seconda vittoria nella Nations League. Naturalmente, e ci torneremo, non puntiamo al titolo ma a sviluppare questi giovani, alcuni dei quali con un sogno; vedremo cosa succederà nella diretta di Italia Argentina, intanto possiamo provare a presentarne i temi principali in maniera approfondita.

DIRETTA ITALIA ARGENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Argentina sarà trasmessa su La7: il canale si occupa delle partite di Nations League (maschile e femminile) delle nostre nazionali ma non le manda in onda tutte. Questa di oggi però sarà visibile, e allora l’appuntamento sarà in chiaro per chi volesse connettersi al digitale terrestre; in alternativa si potrà assistere al match di volley anche sfruttando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, perché il servizio di diretta streaming video è garantito dalla stessa emittente sul sito ufficiale www.la7.it.

DIRETTA ITALIA ARGENTINA: RISULTATI E CONTESTO

Italia Argentina può essere una bella occasione per prendersi la terza vittoria nella Nations League: attualmente la Seleccion ha un punto in più degli azzurri in classifica, avendo ottenuto lo stesso numero di successi ma uno con punti pieni, laddove invece la nostra nazionale ha vinto due volte al tie break. Come detto, quello che interessa a Gianlorenzo Blengini non è la vittoria del torneo e infatti, esattamente come fatto dalle ragazze, i big sono rimasti altrove a preparare il grande appuntamento delle Olimpiadi; il coach ha a disposizione un gruppo di giovani, e tutti loro vogliono dimostrare di poter valere una chiamata in azzurro quanto davvero conterà. Tradotto, Blengini da questa Nations League può fare qualche scelta importante per i Giochi di Tokyo, e allora magari non si entrerà nelle quattro che disputeranno la fase finale del torneo (ci siamo già lontani) ma certamente tutti questi giocatori hanno motivazioni importanti per affrontare al meglio le partite, dunque scopriremo tra poco se anche nella diretta di Italia Argentina arriverà una vittoria.



