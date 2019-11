Diretta Italia Armenia/ Streaming video Rai: Mancini cerca il record (Europei)

Italia Armenia, diretta dall’arbitro portoghese Tiago Martins questa sera, lunedì 18 novembre alle ore 20.45 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, sarà una sfida valevole per l’ultima giornata delle qualificazioni a Euro 2020. Gli azzurri salutano il pubblico in attesa del sorteggio e di quello che, come è già stato deciso, sarà l’esordio a Roma nella fase finale di Euro 2020: Italia Armenia è l’occasione per completare un cammino perfetto dopo il successo in Bosnia. La squadra di Roberto Mancini con nove vittorie su altrettante partite è riuscita a riconquistare l’amore dei tifosi dopo la cocente eliminazione da Russia 2018, primo Mondiale saltato in 60 anni dall’Italia. L’Armenia è stata un osso duro ma in queste qualificazioni può nutrire diversi rimpianti in chiave secondo posto, con le speranze di qualificazione sfumate dopo la sconfitta subita nello scontro diretto contro la Finlandia nell’ottobre scorso, poi venerdì ha perso pure con la Grecia. Mancini potrebbe rimescolare molto la formazione per dare spazio a giocatori spesso presenti nelle qualificazioni tra le convocazioni, ma che hanno trovato poco minutaggio in campo.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Italia Armenia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 sul digitale terrestre: naturalmente il riferimento sarà il canale numero 1 del telecomando. Inoltre ci sarà anche la possibilità di vedere il match diretta streaming video via internet: collegandosi attraverso l’app Rai Play tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO DEL MATCH SU RAIPLAY.IT

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ARMENIA

Andiamo adesso a leggere le probabili formazioni che scenderanno in campo in Italia Armenia, lunedì 18 novembre alle ore 20.45 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, sfida valevole per l’ultima giornata delle qualificazioni a Euro 2020 e nella quale come già accennato potrebbe esserci molto turnover. Italia del CT Roberto Mancini schierata in campo con un 4-3-3: Sirigu; Di Lorenzo, Izzo, Romagnoli, Biraghi; Zaniolo, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, El Shaarawy. Risponderà l’Armenia del CT Kanerva con un 4-2-3-1: Airapetyan; Hambartsumyan, Ishkhanyan, Haroyan, Hovhannisyan; Grigoryan, Hovsepyan; Barseghyan, Ghazaryan, Adamyan, Karapetyan.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico a senso unico per Italia Armenia, come ci dicono anche le quote offerte sul match dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è dato quasi per certo ed è quotato a 1,18. Si sale poi di moltissimo, fino a 7,25, già per il pareggio e dunque per il segno X. Infine, un colpaccio dell’Armenia varrebbe 14,00 volte la posta in palio per chi avrà osato scommettere sul segno 2.



