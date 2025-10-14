Diretta Italia Armenia U21 streaming, video, tv: quote e probabili formazioni della gara valida per le qualificazioni agli Europei di calcio 2027, gruppo E.

DIRETTA ITALIA ARMENIA U21 (RISULTATO 0-0): PALO DI NDOUR!

Inizia il match tra Italia e Armenia. Pisilli prova a servire Palestra, servizio troppo lungo. Koleosho per Cherubini che viene pescato in fuorigioco. Palestra prova l’azione personale ma finisce per commettere fallo. Errore da matita rossa da parte di Marianucci che sbaglia il retropassaggio, Eloyan recupera la sfera ma spreca malamente da solo contro Palmisani. Ndour ci prova di testa, la sfera termina sul palo! (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA ITALIA ARMENIA U21 INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Italia Armenia U21 dovrebbe essere garantita dalla RAI, che trasmetterà questo evento sportivo in chiaro sul canale Rai 2. Chi non potesse stare davanti alla televisione per vedere il match potrà comunque farlo utilizzando l’applicazione o il sito di Rai Play così da usufruire dello streaming ovunque ci si trovi. DIRETTA ITALIA ARMENIA U21 SU RAIPLAY

SI COMINCIA!

Siamo finalmente al via della diretta Italia Armenia U21, una partita che abbiamo già definito come abbordabile per gli azzurrini, che affrontano questa avversaria per la terza volta nella storia. I due precedenti risalgono all’autunno 2019, sempre per le qualificazioni agli Europei: curiosamente era il 14 ottobre anche sei anni fa quando l’Italia U21 era andata a vincere in trasferta grazie al gol realizzato da Gianluca Scamacca, era una nazionale allenata da Paolo Nicolato e dunque diretta emanazione di un’Under 20 che aveva fatto benissimo, ma non si era ripetuta con il salto di categoria. Ad ogni modo, la partita di ritorno disputata a Catania il 19 novembre ci aveva visto vincere addirittura 6-0: già nel primo tempo era arrivata la doppietta di Moise Kean inframmezzata dalla rete di Andrea Pinamonti, nella ripresa invece ecco i sigilli di Niccolò Zanellato, Scamacca per la doppietta personale ed Enrico Delprato che giocava centrale difensivo al fianco di Luca Ranieri. Adesso possiamo davvero metterci comodi e star a vedere quello che ci dirà il campo per questa partita, la diretta Italia Armenia U21 sta realmente per farci compagnia e noi siamo pronti a fare il tifo per gli azzurrini! (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA ARMENIA U21, COM’ERA ANDATA L’ULTIMA VOLTA

Si gioca martedì 14 ottobre 2025 dalle ore 18:15 la diretta Italia Armenia U21. Presso lo Stadio Giovanni Zini di Cremona i giovani guidati dal commissario tecnico Silvio Baldini proseguono il loro cammino nel gruppo E verso l’obiettivo prefissato, ovvero centrare la qualificazione ai campionati Europei di calcio del 2027.

Gli Azzurrini hanno affrontato solamente in due circostanze i pari età dell’Armenia prima di questo impegno e, come accaduto anche contro Montenegro U21 e Macedonia del Nord U21, hanno rimediato altrettanti successi sempre nella fase qualificatoria ad una rassegna iridata continentale.

Nel doppio confronto avvenuto nel 2019 gli italiani erano stati capaci di imporsi di misura a Yerevan lontano dalle mura amiche nel mese di ottobre per 1 a 0 grazie ad una rete messa a segno da Gianluca Scamacca, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal suo compagno di Nazionale Roberto Sottil.

Al ritorno invece l’Italia Under 21 ha rifilato addirittura una goleada agli armeni, sconfitti per 6 a 0. In quell’occasione ci aveva pensato Moise Kean a siglare una doppietta, intervallata da un gol di Pinamonti, già nel primo tempo. Durante la ripresa erano poi andati in rete pure Zanellato, di nuovi Scamacca ed infine Del Prato.

ITALIA ARMENIA U21, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Italia Armenia U21: mister Baldini dovrebbe puntare, almeno secondo i rumors, su un modulo 4-3-3 abbastanza offensivo con Martinelli in porta, Palestra, Marianucci, Mane e Bartesaghi nelle retrovie, Pisilli, Lipani e Ndour a centrocampo, Pafundi, Camarda e Koleosho in attacco. Sarà 4-3-3 anche per il selezionatore Armen Gyulbudaghyants con Matinyan fra i pali, Tsarukyan, Hovhannisyan, Manukyan e Avetisyan in difesa, Bandikian, Sargsyan e D. Hakobyan nel mezzo, Afyan, Vardanyan e M. Hakobyan nel tridente offensivo.