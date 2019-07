Diretta Italia Armenia Under 19/ Streaming video Rai: azzurrini per il riscatto

Italia Armenia Under 19, in diretta dallo stadio Repubblicano di Yerevan, capitale dell’Armenia, si gioca alle ore 19.00 italiane (le 21.00 locali) di questa sera, mercoledì 17 luglio 2019. Italia Armenia Under 19 sarà la partita valida per la seconda giornata del girone A degli Europei Under 19, che per gli azzurrini sono cominciati malissimo. L’Italia Under 19 infatti domenica ha perso con un netto 3-0 contro il Portogallo e adesso ha già l’acqua alla gola, perché nel girone c’è pure la Spagna, che ha vinto 4-1 contro l’Armenia. Contro i padroni di casa dunque sarà obbligatorio vincere, altrimenti il nostro Europeo Under 19 rischia di essere finito dopo due sole partite, tradendo tutte le aspettative nate vincendo il girone 7 della Fase Élite in modo convincente. Anche l’Armenia è all’ultima spiaggia, ma per i padroni di casa inseriti in un girone di ferro era uno scenario decisamente più prevedibile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Armenia U19 dovrebbe essere garantita su Rai Sport + HD (canale numero 57), salvo variazioni di palinsesto, dunque possiamo segnalare la diretta streaming video che sarà naturalmente garantita tramite Rai Play. L’altro fondamentale punto di riferimento per tutti coloro che vorranno seguire i nostri azzurrini saranno il sito e i profili ufficiali sui social della Figc, oppure direttamente il sito della Uefa nella apposita sezione https://it.uefa.com/under19/. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ARMENIA ITALIA UNDER 19

Parlando delle probabili formazioni per Italia Armenia Under 19, prendiamo come base le scelte del commissario tecnico Carmine Nunziata nella precedente uscita contro il Portogallo, anche se la batosta incassata contro i lusitani potrebbe naturalmente portare a qualche cambiamento nella nostra Under 19. Modulo 4-3-1-2 con il capitano Carnesecchi fra i pali, davanti a lui la difesa a quattro con Gavioli, Bellodi, Gozzi Iweru e Udogie, poi a centrocampo i possibili titolari sono Portanova, Ricci e Greco, infine Fagioli in appoggio ai due attaccanti Piccoli e Salcedo. Naturalmente tra i più seri indiziati per possibili novità abbiamo chi già è entrato a partita in corso, in particolare Nicolussi Caviglia, Raspadori e Merola.



