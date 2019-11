Diretta Italia Armenia Under 21/ Streaming video Rai: tutto facile per gli azzurrini?

Italia Armenia Under 21, che sarà diretta dall’arbitro francese Stépanie Frappart e si gioca martedì 19 novembre 2019 alle ore 18.30 presso lo stadio Massimino di Catania, sarà una sfida valevole per le qualificazioni agli Europei Under 21 2021. Gli azzurrini tornano ad affrontare gli armeni dopo il match d’andata vinto a Yerevan lo scorso 14 ottobre grazie a una rete di Gianluca Scamacca. Il doppio impegno contro l’Islanda (convincente vittoria per 3-0) e gli armeni in questa tornata delle qualificazioni degli Europei Under 21 sarà importante per definire il cammino della squadra di Paolo Nicolato, che per qualificarsi direttamente alla fase finale che si disputerà nel 2021 in Ungheria e Slovenia dovranno necessariamente ottenere il primo posto. Gli armeni però sono riusciti finora a ottenere una sola vittoria nel girone contro il Lussemburgo e almeno sulla carta sembrano un avversario alla portata degli azzurrini, così come emerso anche dal recente match a Yerevan.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Armenia Under 21, come tutte le partite della nostra nazionale giovanile, viene trasmessa sulla televisione di stato: ancora una volta il canale cui rivolgersi è Rai Due, che sarà disponibile anche in alta definizione ma metterà anche in fruizione, rivolgendosi al sito www.raiplay.it, il servizio di diretta streaming video, che sarà utilizzabile senza costi aggiuntivi su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ARMENIA UNDER 21

Le probabili formazioni di Italia Armenia Under 21, martedì 19 novembre 2019 alle ore 18.30 presso lo stadio Massimino di Catania, sfida valevole per le qualificazioni agli Europei Under 21 2021. Il CT Paolo Nicolato conferma il 4-3-3 per gli azzurrini: Carnesecchi, Adjapong, Gabbia, Ranieri, Luca Pellegrini, Locatelli, Zanellato, Frattesi, Cutrone, Kean, Scamacca. L’Armenia del CT Flores gioca con il 4-2-3-1: Aslanyan; A.Mkrchyan, Khachumyan, Danielyan, E.Grigoryan; R.Mkrtchyan, Harutyunyan; Melkonyan, Bichakhchyan, Nahapetyan; Hovhannisyan.



