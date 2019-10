Diretta Italia Australia/ Risultato 2-0, streaming video tv: 25-13 nel secondo set

Seconda frazione di gioco della sfida fra l’Italia e l’Australia volley, terminata proprio in questi istanti. Azzurri che sono riusciti a vincere anche il secondo set, portandosi così sul risultato parziale di due a zero, in attesa del terzo set che potrebbe essere quello decisivo. Dopo una prima frazione di gioco molto combattuta e chiusasi con il risultato di 30 a 28 per i nostri, la compagine del Belpaese ha vinto in maniera decisamente agevole il secondo tempo, chiudendo con il risultato, per certi versi clamoroso, di 25 a 13 La squadra di Blengini ha terminato quindi con un vantaggio rotondo di 12 punti, differenziale che aveva già raggiunto nel corso del match, precisamente nel parziale di 21 a 9. Un successo facile grazie alle ottime giocate del solito Nelli (il migliore nel primo set), ma anche di Koy e Sbertoli, bravi sia in fase offensiva quanto in quella difensiva. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA ITALIA AUSTRALIA, RISULTATO 1-0: CHIUSO IL PRIMO TEMPO

Siamo al secondo set della sfida fra la nazionale dell’Italia e quella dell’Australia volley, match valevole per la coppa del mondo 2019. Azzurri che si trovano in vantaggio, precisamente sul risultato di una rete a zero, dopo aver vinto il primo tempo. Una prima frazione di gioco molto combattuta, visto che le due selezioni sono state punto a punto fino al 24 pari, il che ha portato il set ai “vantaggi”. Alla fine l’ha spuntata la nazionale di Blengini con il risultato finale di 30 a 28, grazie al solito Nelli (migliore in campo nel primo set), in grado di segnare il 29 a 28, e di trasformare poi il set point. Italia che ha iniziato bene anche il secondo set, che almeno per il momento sembrerebbe differente rispetto alla prima frazione di gioco. Appuntamento a breve per un nuovo resoconto sulla partita. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA ITALIA AUSTRALIA, STREAMING VIDEO TV

Italia Australia, in diretta da Hiroshima, è la partita in programma oggi giovedì 10 ottobre 2019, valida per la Coppa del mondo di volley maschile in Giappone: fischio d’inizio previsto per le ore 8,00 secondo il fuso orario italiano (ma saranno le ore 15,00 locali). Nuovo appuntamento con la nazionale del ct Blengini per questa manifestazione Fivb di stanza in Giappone: gli azzurri sono ormai nella seconda fase della Coppa del mondo e trasferitosi a Hiroshima, hanno intenzione di fare proprio più punti possibili, validi per la classifica generale. Certo la posizione dell’Italia in graduatoria non è affatto incoraggiante in ottica medaglie: pure però mancano ancora diversi incontri e il gruppo può solo che crescere ulteriormente. Di certo la diretta Italia Australia di questa mattina sarà un’altra occasione preziosa per i nostri beniamini, che stanno facendo vedere prestazioni sempre più corpose.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Australia non sarà disponibile: nel nostro Paese infatti non viene trasmessa la Coppa del Mondo 2019 di volley maschile, di conseguenza non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire la partita. Consigliamo di consultare, per avere informazioni utili sul torneo e sulla nostra nazionale, gli account ufficiali che la federazione mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

DIRETTA ITALIA AUSTRALIA: IL CONTESTO

In attesa che il grande volley si accende in campo a Hiroshima per la Coppa del mondo di volley maschile, vale certo la pena ricordare come le due nazionali approderanno a questa diretta tra Italia e Australia, settimo appuntamento della manifestazione Fivb. Partendo naturalmente dagli azzurri, ecco che il giovane gruppo chiamato dal Blengini ha fatto ben fatica nelle prime battute di questa avventura in Giappone: dopo i KO però con Giappone e Usa i nostri beniamini hanno alzato la testa e i successi con Argentina e Tunisia hanno dato coraggio. Va pure detto che negli ultimi giorni ha però ben pesato l’insuccesso rimediato con la Polonia, KO che è stato solo parzialmente superato grazie alla vittoria netta maturata ieri col risultato di 3-0 contro l’Egitto. Bilancio ancor più amaro per la nazionale australiana di volley maschile del ct Lebedew, che nelle prime sei giornate della manifestazione internazionale ha trovato appena un solo successo, ai danni della Russia. Negli altri incontri gli aussie però hanno sempre perso: non per questo però si riveleranno un avversario privo di insidie per gli azzurri questa mattina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA