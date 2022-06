Diretta Italia Australia/ Streaming video Rai: per i quarti! (Mondiali pallanuoto)

DIRETTA ITALIA AUSTRALIA: PLAYOFF PER IL SETTEBELLO!

Italia Australia, che si gioca alle ore 17:00 di lunedì 27 giugno presso lo stadio Alfréd Hajós di Budapest, è valida per gli ottavi di finale nel torneo di pallanuoto ai Mondiali nuoto 2022. Ottavi di finale o playoff, chiamateli come volete: quel che conta è che purtroppo il Settebello si trova costretto a giocare questo match del turno intermedio, a causa del secondo posto raccolto nel gruppo C della competizione. Il secondo posto timbrato dall’Italia, alle spalle della Spagna, potrebbe ovviamente non essere un dramma ma certamente ci costringe a giocare una partita in più, con tutto quello che ne può conseguire.

Sicuramente in termini di stanchezza, perché il calendario nei Mondiali pallanuoto 2022 è piuttosto fitto; poi anche per quanto riguarda i rischi che chiaramente si corrono nel disputare una gara ulteriore nella corsa verso le medaglie. La notizia positiva se non altro è che, in caso di vittoria, non torneremmo in vasca il giorno seguente ma soltanto mercoledì; quella negativa è che andremmo a incrociare l’Ungheria padrona di casa. Vedremo intanto quello che succederà nella diretta di Italia Australia, aspettando che si giochi possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali che sono legati alla partita.

DIRETTA ITALIA AUSTRALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Australia dovrebbe essere trasmessa su Rai Due: consigliamo comunque di tenere d’occhio la programmazione della televisione di stato, perché i canali sono diversi per i Mondiali nuoto 2022 Budapest e dunque potremmo anche avere l’incursione di Rai Sport + HD, pur se le gare del pomeriggio solitamente sono appannaggio del secondo canale principale. Sia come sia si tratterà di una visione in chiaro, con la possibilità di diretta streaming video senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Rai Play o installandone la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA AUSTRALIA: RISULTATI E CONTESTO

Sulla carta la diretta di Italia Australia dovrebbe essere una partita abbordabile per il Settebello: il playoff nei Mondiali pallanuoto 2022 ci mette a confronto con una nazionale che è arrivata terza nel suo girone, e dopo l’esordio vincente contro il Kazakhstan (partita vinta in scioltezza, ma tutto sommato senza dominare come ci si sarebbe aspettati), ha perso sia contro la Serbia che contro gli Stati Uniti, sfiorando il colpo grosso nel match contro i balcanici ma poi cadendo per 9-14 contro gli Usa.

Il terzo posto ovviamente costringe la nazionale oceanica a passare dal playoff, ma è chiaro che l’Australia si aspettasse uno scenario simile; adesso in gara secca i nostri avversari proveranno a fare il colpo grosso per avvicinare la zona medaglie nei Mondiali pallanuoto 2022, il pronostico tende comunque dalla parte dell’Italia che per storia e tradizione, ma anche risultati in epoca recente, ha molte più chance di qualificarsi ai quarti. Siccome però ogni singola partita va giocata dallo 0-0, bisognerà stare molto attenti a quello che succederà in vasca a Budapest; tra poco potremo finalmente dare la parola alla diretta di Italia Australia…

