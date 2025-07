DIRETTA ITALIA AUSTRALIA: BIG MATCH NEL GIRONE!

Con la diretta Italia Australia, alle 1135, torniamo all’OCBC Aquatic Centre di Singapore, per la seconda giornata nel girone A ai Mondiali pallanuoto 2025: parliamo del torneo femminile, e di quello che è il big match per il primo posto nel girone che consentirebbe di qualificarsi direttamente ai quarti di finale, saltando i playoff.

Diretta/ Italia Romania (risultato finale 17-5): ottimo Settebello! (Mondiali pallanuoto 2025, 12 luglio)

Un obiettivo importante, come sempre in tornei come questo: permette di saltare una partita risparmiando energie, ma ovviamente anche di evitare una potenziale trappola perché nel turno intermedio si può pescare un’avversaria di grande valore.

Lo sa bene il Setterosa reduce dall’esordio contro la Nuova Zelanda, lo sa molto bene Carlo Silipo che di situazioni del genere ne ha vissute parecchie quando era lui in vasca; negli ultimi anni l’Italia di pallanuoto femminile è salita sul podio sia europeo che Mondiale ma volendo anche Olimpico – anche se era il 2016.

Diretta/ Italia Nuova Zelanda (risultato finale 14-9): una vittoria in rimonta! (Mondiali pallanuoto 2025)

Adesso è il momento di tornare al periodo d’oro di fine anni Novanta-inizio Duemila ma non sarà semplice, la diretta Italia Australia ci mette di fronte una grande nazionale e speriamo solo di portare a casa un bel risultato.

COME SEGUIRE LA DIRETTA ITALIA AUSTRALIA IN STREAMING VIDEO TV

Saremo su Rai Sport per la diretta Italia Australia, un appuntamento in chiaro che sarà accompagnato dalla diretta streaming video su Rai Play. CLICCA QUI PER ITALIA AUSTRALIA SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA AUSTRALIA: CACCIA AL PRIMO POSTO

Siamo pronti a vivere la diretta Italia Australia: ricordavamo come questa sia la nazionale che abbiamo battuto due anni fa per prenderci il bronzo Mondiale, tornando sul podio iridato dopo otto anni, dunque l’Australia evoca ottimi ricordi al Setterosa che in quell’occasione si era imposto per 16-14. Nei Mondiali pallanuoto 2025 questa partita vale “solo” per il secondo turno nel girone eliminatorio, ma come detto è già importante: potrebbe darci la necessaria fiducia nel torneo, e del resto è l’unica nazionale di livello in questa fase.

Olimpiadi 2024, Gregorio Paltrinieri sul bagno nella Senna/ “Mi sono bevuto dai sei a sette litri di m*da”

Ripetiamo allora che per Carlo Silipo e l’Italia di pallanuoto femminile il principale obiettivo è quello di saltare il playoff e accedere direttamente ai quarti di finale; sulla carta ai Mondiali pallanuoto 2025 ci sono nazionali più forti del Setterosa ma in competizioni di questo genere può succedere di tutto, soprattutto nelle partite secche. Tra poco arriverà il momento di vivere la diretta Italia Australia, vedremo se arriveremo all’ultima giornata del girone con il destino nelle nostre mani e il primo posto conquistato, visto che l’ultima avversaria per noi sarà Singapore che, al netto di giocare in casa, non può farci paura.