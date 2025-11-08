Diretta Italia Australia streaming video Rai: orario e risultato live del test-match di lusso di rugby a Udine, oggi sabato 8 novembre 2025

DIRETTA ITALIA AUSTRALIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci al via della diretta Italia Australia, abbiamo ricordato i precedenti e possiamo aggiungere che in base al ranking la missione potrebbe non essere impossibile: gli Azzurri sono decimi e i Wallabies settimi, comunque ben lontani dalle tradizionali rivali Sudafrica e Nuova Zelanda, che occupano le prime due posizioni. Parlando nei giorni scorsi con il sito della Federugby, Riccardo Favretto è stato chiaro: “Affrontare tutte le partite consapevoli che nessun avversario, per quanto forte, sia superiore per diritto divino, ma deve dimostrarlo sul campo” è il bello del rugby e deve essere il ‘mantra’ di questa Italia.

Diretta/ Italia Nuova Zelanda (risultato finale 11-29): Azzurri a testa alta! (rugby, 23 novembre 2024)

Ha parlato anche l’ex capitano azzurro Luca Bigi, che ha introdotto così la sfida: “L’Australia, che affronteremo per prima, arriva da un periodo di crescita e sarà un test tosto, ma l’Italia gioca in casa e ha ormai una struttura consolidata, con molti giocatori che stanno facendo esperienza all’estero e si stanno affermando ai massimi livelli”. Adesso però dobbiamo scoprire che cosa saremo capaci di fare sul campo seguendo finalmente la diretta Italia Australia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Pronostico Italia Nuova Zelanda/ Presutti: “Contro gli All Blacks serve…” (rugby, esclusiva)

ITALIA AUSTRALIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Ampia copertura per la diretta Italia Australia in tv: in chiaro su Rai Sport e per gli abbonati su Sky Sport Uno, di conseguenza entrambe le emittenti offriranno anche la diretta streaming video.

DIRETTA ITALIA AUSTRALIA RAIPLAY

TEST-MATCH DI LUSSO A UDINE

Torna il grande rugby e lo fa con la diretta Italia Australia, un test-match di lusso per la nostra Nazionale che giocherà allo stadio Friuli di Udine contro i celebri Wallabies con fischio d’inizio alle ore 18.40 di questa sera, sabato 8 novembre 2025, per aprire le cosiddette Quilter Nations Series rugby 2025.

Diretta/ Italia Georgia (risultato finale 20-17): meta decisiva di Fusco! (rugby, 17 novembre 2024)

Questo è il nome che prendono in questa stagione i classici test-match di novembre, il mese nel quale le Nazionali dell’emisfero australe vengono a giocare in Europa. L’apertura è subito di lusso contro l’Australia, ne approfittiamo per ricordare che sabato prossimo l’Italia affronterà il Sudafrica, mentre la chiusura sarà teoricamente più morbida contro il Cile.

L’Australia non è nella migliore versione della sua storia, come dimostra il fatto che abbia chiuso al terzo posto il Rugby Championship australe, firmando comunque una vittoria contro il Sudafrica e una contro l’Argentina prima di perdere entrambe le sfide contro la Nuova Zelanda. Insomma, resterà sempre un osso molto duro.

I precedenti della diretta Italia Australia parlano d’altronde molto chiaro: si contano diciannove partite ufficiali e gli Azzurri hanno vinto una volta sola, anche se è la sfida più recente, cioè lo storico 28-27 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze il 12 novembre 2022, in occasione dell’ultimo incrocio nei test di novembre. Dopo tre anni ecco di nuovo la sfida, sarà possibile ottenere il bis?

DIRETTA ITALIA AUSTRALIA: COME CI ARRIVANO GLI AZZURRI?

Finora abbiamo parlato più dei Wallabies, per la diretta Italia Australia adesso ci dobbiamo quindi concentrare di più sugli Azzurri del c.t. Gonzalo Quesada. Un solido riferimento è quello fornito dallo scorso Sei Nazioni, nel quale abbiamo vinto per 22-15 contro il Galles, facendo però un passo indietro rispetto all’eccellente torneo del 2024, nel quale avevamo battuto Scozia e Galles, ma anche pareggiato in Francia e sfiorato l’impresa pure contro l’Inghilterra. Insomma, gli anni peggiori sembrano essere alle spalle, ma la crescita va consolidata, passando anche dai test con l’altra parte del mondo.

Ovviamente, l’imperativo sarà vincere contro il Cile nell’ultima giornata, mentre oggi e anche settimana prossima contro il Sudafrica bisognerà dare il massimo, ma con la consapevolezza che molto potrebbe dipendere dal rendimento degli avversari, che se giocassero al loro massimo potrebbero darci ben poche speranze di fare risultato. In particolare la diretta Italia Australia dovrebbe essere l’occasione per testare i progressi nel gioco offensivo di un’Italia che in quel caso potrebbe anche mettere davvero in difficoltà i Wallabies…