Diretta Italia Australia/ Streaming video tv: azzurri favoriti, Nations League

Italia Australia, in diretta dalla Fiera di Rimini, si gioca alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, venerdì 11 giugno, per chiudere un nuovo ciclo di partite della Nazionale italiana di volley maschile nella Nations League 2021 di pallavolo, che ci sta tenendo compagnia ormai da quasi tre settimane nella bolla di Rimini, che riunisce in un evento unico uomini e donne. Per la precisione, siamo giunti al terzo e ultimo impegno del terzo tris di partite in campo maschile, dunque la diretta di Italia Australia sarà già il nono impegno per gli azzurri del c.t. Antonio Valentini, assistente di Gianlorenzo Blengini che è stato promosso a capo allenatore di un gruppo giovane con cui l’Italia affronta la VNL come occasione di crescere e maturare epserienza, mentre i big si allenano con Blengini pensando già alle Olimpiadi di Tokyo, dalle quali ormai ci separano “solo” sei settimane. Il bilancio di questa Italia giovane è finora abbastanza positivo, anche se non potremo lottare per la qualificazione alla Final Four con quelle Nazionali che hanno portato i big anche in Nations League. Capiremo a Tokyo chi avrà avuto ragione alla lunga, intanto cosa ci dirà Italia Australia?

DIRETTA ITALIA AUSTRALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Australia dovrebbe essere garantita, salvo variazioni di palinsesto, da La7, dal momento che la Nations League di volley (anche quella femminile) è un evento trasmesso da La7, anche per quanto riguarda la diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili potete comunque consultare, oltre agli account ufficiali che la nostra federvolley mette a disposizione sui social network, il sito volleyballworld.com visitando l’apposita sezione che è dedicata alla Nations League 2021.

DIRETTA ITALIA AUSTRALIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Australia chiude dunque il terzo ciclo di partite degli azzurri. Mercoledì pomeriggio abbiamo affrontato l’Argentina, mentre ieri sera era stata la volta del Giappone: con l’Australia si completa un trittico tutto extra-europeo che ci mette di fronte a filosofie di gioco assai diverse fra loro e anche questo serve per far crescere il giovane gruppo azzurro che sarà la base dell’Italia del futuro, verso Parigi 2024 e magari ancora più in là, considerando che in rosa ci sono davvero tanti giovanissimi. L’Australia finora è stata una delle squadre più deboli della competizioni e di conseguenza questa è una partita da provare a vincere: fare esperienza non vuol dire che ogni risultato va bene, perché serve anche allenare la mentalità vincente, in tal senso ad esempio è stata molto significativa la netta vittoria di mercoledì contro l’Argentina. Oggi contro l’Australia gli azzurri sono certamente favoriti: sapranno conquistare un altro successo?

