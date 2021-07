Diretta Italia Australia/ Streaming video tv: big match (basket Olimpiadi Tokyo 2020)

DIRETTA ITALIA AUSTRALIA BASKET: PROVA DEL 9 ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020

Italia Australia è in diretta alle ore 10:20 di mercoledì 28 luglio: seconda partita del girone nel torneo di basket maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020, rappresenta un po’ la prova del 9 per la nostra nazionale. L’esordio è stato positivo: abbiamo sofferto, ma poi ribaltato e vinto la partita contro una Germania insidiosa e che ci ha dato parecchio filo da torcere. Abbiamo già detto che le occasioni per superare la prima fase ci sono, e contro l’Australia ci testeremo davvero: questa dell’Oceania è una nazionale che punta senza mezzi termini alla finale per la medaglia d’oro, chiaramente anche noi non siamo venuti in vacanza ma la sensazione è che loro siano più pronti al grande appuntamento.

Gli azzurri di Meo Sacchetti però sono andati a battere la Serbia a Belgrado, e a questo punto non si pongono limiti come è giusto che sia: vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Italia Australia, partita che sarà importante anche per il piazzamento nel girone e che potrebbe dirci molte cose in più sullo stato di salute e le reali ambizioni della nostra nazionale di basket alle Olimpiadi Tokyo 2020, tra poco si gioca e dovremo lasciare che a parlare sia il parquet, come di consueto…

DIRETTA ITALIA AUSTRALIA BASKET STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre la diretta tv di Italia Australia basket alle Olimpiadi Tokyo 2020 dovrebbe essere visibile su Rai Sport, se non su Rai Due: la televisione di stato dovrebbe trasmettere infatti una partita importante in uno degli eventi che sono più interessanti in termini generali, in aggiunta dobbiamo ricordare che il broadcaster ufficiale della manifestazione è Discovery + che seguirà il programma integrale. Visione in diretta streaming video, inclusa negli abbonamenti Amazon Prime e Eurosport Player; quest’ultima piattaforma sarà visibile anche ai clienti di DAZN.

DIRETTA ITALIA AUSTRALIA BASKET: RISULTATI E CONTESTO

Italia Australia è una partita tostissima: la nazionale oceanica ha dimostrato negli ultimi anni di essere competitiva per vincere i grandi tornei, anche se poi le è sempre mancato il guizzo giusto per andare anche solo in finale. Quest’anno le possibilità, alle Olimpiadi Tokyo 2020, ci sono tutte: gli Usa non sembrano fare così paura (anche se potrebbero sempre svoltare) e sono già stati battuti nella preparazione ai Giochi, la Spagna è all’ultimo giro di giostra e la condizione potrebbe essere importante, poi ci sono squadre come Argentina, Francia e Slovenia che fanno paura ma che sono sicuramente alla portata di quella australiana. L’Italia dovrà fare la sua partita, consapevole dei propri mezzi: lo ha dimostrato nel secondo tempo con la Germania, è arrivata alle Olimpiadi Tokyo 2020 a giocarsi carte importanti nel torneo di basket maschile e sa che, magari con un pizzico di fortuna, potrebbe davvero inserirsi nella corsa alle medaglie. Dopotutto sarà vero che l’ultima partecipazione risale a 17 anni fa, ma era arrivato un argento…



