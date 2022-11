Diretta Italia Australia/ Streaming video tv: rugby, test-match di lusso

DIRETTA ITALIA AUSTRALIA: SECONDO TEST-MATCH PER GLI AZZURRI DEL RUGBY

Italia Australia, in diretta dallo Stadio Artemio Franchi di Firenze con fischio d’inizio alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, sabato 12 novembre 2022, sarà per l’Italia del rugby il secondo test-match delle Autumn Nations Series 2022. Come da consolidata tradizione nel mondo del rugby, novembre è il mese dedicato alle trasferte in Europa delle Nazionali dell’emisfero australe. Ne è dimostrazione perfetta appunto la diretta di Italia Australia, che vedrà gli Azzurri affrontare i leggendari Wallabies in una partita che per la storia non ci lascerebbe speranze, anche se l’Australia non è di certo nella sua migliore versione.

Il pronostico resta avverso, ma forse stavolta la diretta di Italia Australia potrebbe offrirci qualche speranza più del solito, a patto naturalmente che l’Italrugby ripeta le sue migliori prestazioni recenti, cioè il memorabile successo in Galles che ha chiuso in maniera fantastica l’annosa striscia di sconfitte consecutive nel 6 Nazioni, ma anche la nettissima vittoria per 49-17 di sabato scorso contro Samoa, una bella iniezione di fiducia verso i due test-match di lusso, cioè naturalmente l’Australia oggi e il Sudafrica sabato prossimo. Il livello di difficoltà si alza, che cosa ci dirà la diretta di Italia Australia?

ITALIA AUSTRALIA STREAMING VIDEOE DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI RUGBY

La diretta tv di Italia Australia sarà trasmessa sui canali di Sky Sport, per la precisione su Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma), oppure ci sarà anche la diretta streaming video di Italia Australia tramite il servizio offerto da Sky Go e anche da Now TV, ma naturalmente tutto ciò sarà riservato agli abbonati. Attenzione però anche all’appuntamento in chiaro per tutti su Tv8, naturalmente canale numero 8 del telecomando.

DIRETTA ITALIA AUSTRALIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Australia, possiamo evidenziare che il secondo test-match di rugby del mese di novembre segna un passo avanti nel livello di difficoltà, perché i Wallabies naturalmente sono più forti di Samoa, però il settimo posto nel ranking mondiale ci dice che questa non è una grande Australia, almeno in rapporto al suo passato. Sabato scorso i Wallabies hanno perso per 30-29 in Francia e di certo non vorranno raccogliere un altro ko, che sarebbe particolarmente doloroso dal momento che finora l’Australia ha sempre vinto contro l’Italia, diciotto volte su altrettante partite.

Parliamo allora degli Azzurri: la missione resta difficile, però come detto questa volta potrebbe esserci una speranza, soprattutto se l’Italia giocherà come nei primi 60 minuti della partita di sabato scorso contro Samoa, match che non era comunque scontato alla vigilia e che invece ci ha visti dominare in lungo e in largo, toccando anche il +42 sul punteggio di 49-7. Ovviamente contro l’Australia sarà un altro genere di partita, ma sarebbe bello rivedere l’Italia giocare così bene e possibilmente per 80 minuti. Sabato scorso ci era restato il dubbio: benzina finita o rilassamento a vittoria ormai certa? Stavolta di certo sarà impossibile staccare la spina, quindi questa sarà una delle risposte che ci dovrà dare la diretta di Italia Australia…

