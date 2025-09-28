Diretta Italia Australia U20 streaming video Rai: orario, probabili formazioni e risultato live al Mondiale Under 20 (oggi 28 settembre 2025)

DIRETTA ITALIA AUSTRALIA U20: ESORDIO AL MONDIALE UNDER 20

L’esordio in un Mondiale è sempre affascinante, cresce quindi l’attesa per la diretta Italia Australia U20, che si gioca alle ore 22.00 della sera italiana oggi, domenica 28 settembre 2025, allo stadio ‘Elías Figueroa Brander’ di Valparaíso, in Cile, che è la nazione ospitante di questa edizione dei Mondiali Under 20.

UEFA esclude Israele dalle competizioni?/ Può guadagnarci anche l’Italia (25 settembre 2025)

Collocazione non molto felice nel pieno dell’attività dei club, rispetto ad esempio alla scorsa edizione che due anni fa vide l’Italia U20 giungere sino alla finale poi persa contro l’Uruguay. Gli Azzurrini sono quindi vice-campioni del Mondo in carica e vogliono quindi restare ai vertici, cominciando dal girone D che ci vedrà affrontare anche Cuba e Argentina.

Mondiali 2030 a 64 squadre sempre più realtà/ La FIFA tratta per l'allargamento (24 settembre 2025)

Iniziare bene con la diretta Italia Australia U20 varrebbe già un’ipoteca sul passaggio del turno, dal momento che si qualificheranno le prime due più le quattro migliori terze dei sei gironi. Sulla carta siamo favoriti contro l’Australia Under 20, i cui migliori risultati furono due quarti posti nel 1991 e 1993 e nelle precedenti quattro edizioni non si era nemmeno qualificata.

Naturalmente però le sorprese sono possibili in un torneo che mette di fronte due realtà molto lontane sotto ogni punto di vista, potrebbe incidere anche il fatto di essere arrivati in Cile solo da pochi giorni dopo un viaggio molto lungo, meglio allora non fare troppi calcoli e scoprire cosa ci dirà il campo con la diretta Italia Australia U20…

La Spagna boicotta i Mondiali 2026?/ Il Governo ci pensa se Israele si qualificasse (17 settembre 2025)

ITALIA AUSTRALIA U20 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Italia Australia U20 in tv sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, quindi con sito e app di Rai Play che vi potranno offrire gratuitamente anche la diretta streaming video.

CLICCA PER LA DIRETTA ITALIA AUSTRALIA U20 SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA AUSTRALIA U20

Difficile sbilanciarci sui nostri avversari, possiamo però descrivere le possibili decisioni del nostro commissario tecnico Carmine Nunziata per quanto riguarda le probabili formazioni della diretta Italia Australia U20. Il modulo tattico degli Azzurrini potrebbe essere un 4-2-3-1, la rosa è di 21 giocatori compresi tre portieri, fra i quali il titolare potrebbe essere Seghetti.

Nella difesa a quattro indichiamo il terzino destro Emanuel, italo-brasiliano del Real Madrid, come centrali Amey e Corradi e sulla sinistra Cama; in mediana spazio alla coppia formata da Sala e Riccio; sulla trequarti offensiva potrebbero invece trovare posto Sardo, Liberali e Romano alle spalle del centravanti Iddrissou, ma naturalmente sarà particolarmente significativo scoprire le prime mosse effettive del c.t. Nunziata.