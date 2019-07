Diretta Italia Australia Universiadi 2019/ Streaming video Rai, pallanuoto maschile

Australia Italia, partita di pallanuoto maschile alle Universiadi 2019 Napoli, si gioca alle ore 19.30 di questa sera, venerdì 5 luglio 2019. La nostra Nazionale universitaria è stata inserita nel girone B con Croazia, Ungheria, Australia e Giappone e ha già debuttato ben tre giorni fa contro il Giappone, ottenendo una larga vittoria per 22-11 nello Stadio del Nuoto di Caserta, sede di tutte le partite in questa prima fase. L’obiettivo naturalmente è quello di andare il più avanti possibile e di essere protagonisti anche di semifinali e finali, presso la Piscina Scandone di Napoli nei giorni finali di queste Universiadi 2019. La partenza è stata buona, ma oggi Australia Italia ci darà altre risposte sul livello del Settebello universitario italiano.

La diretta tv di Australia Italia non sarà garantita come partita integrale, ma sono possibili finestre di aggiornamenti nei vari collegamenti con le Universiadi 2019 su Rai Due oppure su Rai Sport +. Eventualmente comunque potrete avvalervi, senza costi, del sito www.raiplay.it che fornisce come sempre le immagini in diretta streaming video, dunque con il supporto di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO UNIVERSIADI SU RAIPLAY

Verso la diretta di Australia Italia, ricordiamo naturalmente che alle Universiadi partecipano solamente giocatori che sono iscritti ad una università, essendo questa manifestazione l’Olimpiade degli studenti universitari. Per il momento non si possono fare troppi calcoli, la vittoria di tre giorni fa contro il Giappone è una buona di partenza, ma adesso si entra molto di più nel vivo con le partite contro Australia e poi Ungheria e Croazia, rivali molto più significativi nella pallanuoto, presumibilmente anche a livello universitario. Già da oggi dunque avremo risposte più attendibili sulla forza della nostra Nazionale di pallanuoto maschile.



