Diretta Italia Austria donne/ Streaming video tv: altra amichevole per le azzurre

DIRETTA ITALIA AUSTRIA DONNE: SECONDA AMICHEVOLE PER LE AZZURRE

Italia Austria donne, in diretta dalla Wiener Neustad Arena dell’omonima cittadina, si gioca alle ore 16:30 di lunedì 14 giugno: è la seconda amichevole che la nostra nazionale di calcio femminile affronta in questi giorni. Dopo aver battuto l’Olanda, le ragazze di Milena Bertolini tornano in campo per affrontare un’altra tappa di avvicinamento agli Europei: virtualmente si intende, visto che alla manifestazione continentale manca ancora un anno, ma sicuramente un bel test in vista di quello che dovrà essere il torneo del vero salto di qualità.

PROBABILI FORMAZIONI SCOZIA REPUBBLICA CECA/ Quote, i big da copertina

Arriviamo infatti da un Mondiale che, giocato due anni fa, ci ha permesso di entrare nei quarti di finale; alle qualificazioni per gli Europei inoltre ci siamo comportati davvero molto bene, vincendo tutte le partite salvo le due contro la Danimarca, ma la partita di giovedì ci dice che siamo sicuramente sulla strada giusta. Aspettando che la diretta di Italia Austria donne prenda il via, proviamo a vedere in che modo le azzurre potrebbero essere disposte in campo, leggendo insieme il dettaglio delle probabili formazioni della partita.

VIDEO/ Brasile Venezuela (3-0): gol highlights, buon esordio verdeoro (Copa America)

DIRETTA ITALIA AUSTIRA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Italia Austria donne: l’amichevole non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, e dunque non avrete a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per seguirla. Le informazioni utili potranno comunque essere ricercate sugli account ufficiali che la nostra federcalcio mette a disposizione sui social network, consultabili liberamente; consigliamo in particolare di rivolgervi alle pagine di Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA AUSTRIA DONNE

PRONOSTICI EUROPEI 2020/ Previsioni e quote: cosa accadrà a Glasgow? 14 giugno

È possibile che per Italia Austria donne possa esserci turnover rispetto a quanto visto giovedì. In porta allora ci aspettiamo Durante, davanti a lei potrebbero agire Lenzini e Linari come coppia centrale di difesa, con Bartoli che scalerebbe sulla corsia sinistra e Bergamaschi che sarebbe invece titolare sulla fascia destra. A centrocampo, secondo un 4-3-3, Giugliano e Rosucci si giocano due dei tre posti disponibili e con loro potremmo vedere Greggi o Pandini; tante scelte a disposizione nel tridente offensivo, nel quale potrebbero giocare Giacinti come prima punta e due laterali in appoggio in Bonansea e Glionna, ma Bonfantini e Pirone sperano comunque di avere una maglia a disposizione dal primo minuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA