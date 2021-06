Diretta Italia Austria/ Streaming video Rai 1: l’ottavo degli azzurri! (Europei 2020)

DIRETTA ITALIA AUSTRIA: AZZURRI A WEMBLEY!

Italia Austria, in diretta da Wembley alle ore 21:00 di sabato 26 giugno, è l’ottavo di finale agli Europei 2020 con in campo la nostra nazionale: dopo il trionfale girone di Roma gli azzurri si spostano a Londra avendo ottenuto il primo posto a punteggio pieno – e senza subire gol – e adesso affrontano la fase ad eliminazione diretta del torneo sapendo di poter essere una delle squadre da battere, perché i ragazzi di Roberto Mancini hanno dimostrato sul campo di saper divertirsi e divertire, praticando un calcio offensivo ma anche blindando la propria area. Insomma: l’Italia ci crede davvero, aspettando magari avversarie più ostiche.

Italia Austria, azzurri in ginocchio o non si inginocchiano contro il razzismo?/ Il significato del gesto

Anche così bisogna comunque concedere rispetto all’Austria, che nel suo girone ha fatto bene: ha perso contro l’Olanda, ma rispettato il pronostico con la Macedonia del Nord e soprattutto vinto contro l’Ucraina quello che era diventato uno spareggio per la qualificazione, dunque Franco Foda pur sapendo che la missione è semi-impossibile ci vuole credere, come dichiarato al momento dell’accoppiamento. Noi con grande fiducia aspettiamo ora la diretta di Italia Austria, ma prima possiamo fare qualche considerazione sulle scelte che verranno operate dai due CT leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA GALLES DANIMARCA/ Video streaming tv: ecco 10 precedenti (Europei 2020)

DIRETTA ITALIA AUSTRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Austria sarà naturalmente trasmessa su Rai Uno, come tutte le gare degli azzurri; la mobilità sarà garantita da sito o app ufficiali di Rai Play. L’alternativa come sappiamo riguarda la televisione satellitare: l’appuntamento infatti sarà anche su Sky Sport Uno, canale che trovate al numero 201 del vostro decoder, e riservato agli abbonati che come sempre, in assenza di un televisore, potranno seguire la partita degli Europei 2020 anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare, utilizzando la dedicata applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

RISULTATI EUROPEI 2020/ Diretta gol: due record per gli azzurri? Live score

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA AUSTRIA

Chiellini non ce la fa, e dunque in Italia Austria ci sarà spazio per Acerbi: sarà lui a fare coppia con Bonucci davanti a Gigio Donnarumma, per il resto Mancini rimette in campo i titolari a cominciare da Spinazzola a sinistra, mentre Florenzi prova il recupero ma potrebbe cedere campo a Di Lorenzo. Altro dubbio in mezzo con Verratti e Locatelli in ballottaggio; Jorginho il regista, Barella l’altra mezzala e confermatissimo il tridente offensivo con Domenico Berardi e Lorenzo Insigne a supportare la prima punta Immobile. Foda potrebbe non avere a disposizione Baumgartner, eroe della qualificazione agli ottavi: se non dovesse recuperare, pronto eventualmente Gregoritsch a giocare come esterno sinistro nel 4-2-3-1 dell’Austria, con Laimer e Sabitzer a completare la linea alle spalle di Arnautovic o Kalajdzic, con i due in ballottaggio. Da valutare difesa e centrocampo: con Alaba terzino sinistro ci sarà Grillitsch al fianco di Xavier Schlager, altrimenti Ulmer sulla corsia con Lainer sull’altro versante, Dragovic e Hinteregger davanti al portiere Bachmann.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il pronostico su Italia Austria, andiamo a studiare le quote che sono state fornite ufficialmente dall’agenzia Snai. Il segno 1 che identifica la vittoria degli azzurri vi farebbe guadagnare 1,55 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio siamo ad un valore corrispondente a 3,90 volte la giocata; il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli austraci, porta in dote una vincita che ammonta a 6,75 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA